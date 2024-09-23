"Avrupalı yatırımcılar Türkiye'deki gayrimenkul projeleriyle buluşacak"

Gayrimenkul ve yatırım dünyasının önemli buluşması olan Nobel Immo Düsseldorf 27 – 29 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde gerçekleşecek.



Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Avrupa'nın kalbinde düzenlenecek bu fuarda Türk inşaat ve müteahhitlik firmalarının yanı sıra gayrimenkul proje geliştiricileri, pazarlama firmaları, finansman ve kredi kuruluşları da yer alıyor. Fuar bizlere Avrupalı yatırımcılarla Türkiye'deki gayrimenkul fırsatlarını buluşturma imkânı sağlayacak. Bu tür organizasyonlar, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki gayrimenkul projelerine ilgisini artırmanın yanı sıra emlak sektörü ve inşaat şirketleri için uluslararası iş fırsatları barındırıyor. Ülkemizdeki gayrimenkul sektörünün dinamiklerini sergilemek ve Türkiye'ye döviz kazandırmak açısından da önemli" dedi.

"Batı Avrupa'nın kalbinde düzenlenecek"

Fuarın 60'ın üstünde katılımcı firma ile gerçekleşeceğini belirten Özelmacıklı “Avrupa'daki gayrimenkul piyasaları, enflasyon, faiz oranları ve ekonomik durgunluk gibi makroekonomik zorluklarla baş etmeye çalışıyor. Artan maliyetler ve sermaye erişimindeki sıkıntılar sektörde büyük belirsizliklere yol açıyor. Yaşlanan nüfus ve göç gayrimenkul fırsatlarını şekillendiriyor. Türkiye'nin sunduğu uygun fiyatlı gayrimenkul projeleri, Avrupa genelinde yüksek maliyetli emlak piyasalarına alternatif olarak öne çıkıyor. Avrupa genelinde lojistik sektörü ve yeni enerji altyapısı gibi niş sektörlerin büyümesi, Türkiye'deki stratejik lokasyon avantajıyla birleşerek bu alanlarda yatırım fırsatlarını artırıyor. Özellikle yaşlı bakım evleri, öğrenci yurtları gibi sosyal altyapılar ön planda tutuluyor” dedi.

"Almanya önemli bir pazar"

Almanya'dan ülkemizde gayrimenkul alanların sayısal verilerine de değinen Özelmacıklı “Ülkemizde bugüne kadar satın almak sureti ile en çok bağımsız bölüm edinen ilk 10 ülke sıralamasında Almanya; Rusya Federasyonu, İran ve Irak'tan sonra 4. sırada yer alıyor. Toplamda 13 bin 840 bağımsız bölüm satışının yapıldığı Almanya'ya 2024 yılı ilk sekiz ayında da toplam 928 gayrimenkul satışı yapıldı” dedi.

"Altın Emlak Global olarak büyümeye devam ediyoruz"

2024 yılında Avrupa'daki markalaşma süreçlerine hız verdiklerini ve bu fuarda da ilk yer alan firmalardan biri olduklarını ifade eden Özelmacıklı, “Hollanda sonrasında Almanya'da da temsilciliklerimiz faaliyete başladı. Türkiye'deki temsilcilerimizin portföylerini yabancı yatırımcılar ile buluşturmaya devam ediyoruz. Fuar sayesinde, Türk gayrimenkul ve emlak piyasası tüm Avrupa'dan gelen yatırımcılarla rahatça buluşabilecek. Ayrıca satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüttüğümüz projelerin tanıtımını birinci elden yapabileceğiz. Fuar sayesinde Avrupa'daki yatırım fonları ve emlak firmaları ile bir araya gelerek B2B görüşmeler de yapacağız” dedi.