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Aydın’da nisanda konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Nisan ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aydın’da nisan ayında toplam 2 bin 356 ev satıldı. Öte yandan Aydın'da bir önceki yıllara göre satışlar yüzde 28 arttı.

Haber Merkezi
İHA
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Aydın’da nisanda konut satışları arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Nisan ayı konut satışı rakamlarını açıkladı. Bu kapsamda Aydın’da 2025 Nisan ayında konut satış sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38 artarak 2 bin 356 oldu. 2 bin 58’i diğer satışlar, 298’i ipotekli satış olarak gerçekleşen satışların bin 881’i ikinci elden, 475’i ise birinci elden satıldı.

İlk elden konut satışlar yaklaşık yüzde 10 düştü

2024 Nisan ayında 525 olan birinci elden satış sayısına bakıldığında bu yıl ilk elden satışların yaklaşık yüzde 10 oranında düştüğü gözlemlendi. İpotekli satışlarda ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59’luk bir artış yaşandı.

2025 Nisan ayında yabancılara yapılan konut satışı sayısında ise Aydın, 25 konut satışı ile ülke genelinde 8. sırada yer aldı. 2024 Nisan ayında yabancılara yapılan 40 konut satışı, 2025 Nisan ayında 25 olurken, yaklaşık yüzde 37,5 düşüş yaşandı. Ayrıca 2025 yılı Ocak-Nisan ayları arasında il genelinde yabancılara toplam 79 konut satışı yapıldı.

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