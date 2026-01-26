BETAM: Reel konut ve kira fiyatları düşüşte

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM), Sahibindex Satılık ve Kiralık Konut Piyasası Görünümü: Ocak 2026 raporunu yayımladı. Rapora göre, konut ve kira piyasasında enflasyondan arındırılmış reel fiyatlardaki yıllık değişim ülke genelinde negatif alanda kalmaya devam etti.

Satılık konut tarafında, Aralık 2025’te bir önceki aya kıyasla reel konut fiyatları ülke genelinde ve üç büyük ilde artış gösterdi. Ancak geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında reel fiyatlar ülke genelinde ve İzmir’de düşerken, İstanbul ve Ankara’da yükseldi. Reel konut fiyatlarındaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde -2,1, İstanbul’da yüzde 0,2, Ankara’da yüzde 4,1, İzmir’de ise yüzde -2,5 olarak gerçekleşti.

Fiyatlarda artış sürüyor

Cari fiyatlardaki artış ise sürüyor. Ortalama satılık konut ilan metrekare fiyatı ülke genelinde 41.804 TL, İstanbul’da 58.871 TL, Ankara’da 35.000 TL, İzmir’de 49.039 TL oldu. Cari fiyatlardaki yıllık artış oranı ülke genelinde yüzde 28,1, İstanbul’da yüzde 31,2, Ankara’da yüzde 36,3, İzmir’de yüzde 27,6 olarak hesaplandı.

Konut talebi endeksi Aralık 2025’te bir önceki aya göre yüzde 7,2 yükseldi. Satılık konut ilanlarının yayında kalma süresini gösteren kapatılan ilan yaşı ise ülke genelinde, Ankara’da ve İzmir’de uzarken, İstanbul’da kısaldı.

İstanbul’da kiralar arttı

Kiralık konut piyasasında ise kasımdan aralığa cari kira artışlarının aylık enflasyonun üzerinde gerçekleşmesi sonucu reel kira fiyatları ülke genelinde ve İstanbul’da artış gösterdi. Ankara ve İzmir’de ise geriledi. Yıllık bazda bakıldığında reel kira fiyatları ülke genelinde yüzde 2,3, İzmir’de yüzde 4,9 azalırken; İstanbul’da yüzde 4,5, Ankara’da yüzde 3,1 arttı.

Cari kira fiyatlarındaki yıllık artış oranlarındaki düşüş eğilimi aralık ayında da devam etti. Yıllık kira artışı ülke genelinde yüzde 27,9, İstanbul’da yüzde 36,7, Ankara’da yüzde 34,9, İzmir’de yüzde 24,4 olarak kaydedildi. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı ise ülke genelinde 243,8 TL, İstanbul’da 348 TL, Ankara’da 242,9 TL, İzmir’de 280 TL oldu.

Kiralık konut talep göstergesi kasım ayına göre yüzde 1,3, geçen yılın aralık ayına göre ise yüzde 6,7 yükseldi. Kiralık konut ilanlarının yayında kalma süresini gösteren kapatılan ilan yaşı, geçen aya kıyasla ülke genelinde ve üç büyükşehirde uzadı.