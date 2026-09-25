Birevim’den Emlak Katılım açıklaması

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Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.’den pay devri sürecine ilişkin yapılan açıklamada, “Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. paylarının, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.’ye devrine ilişkin süreçte ilerleme kaydedilmiştir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onayların alınması amacıyla Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. tarafından yetkili kurumlara başvurular yapılmıştır. İzin ve onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından pay devri işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması hedeflenmektedir” denildi.

Açıklamada, “Birevim Tasarruf Finansman A.Ş., faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürmektedir. Tasarruf sahiplerinin mevcut sözleşmeleri, ödeme planları ve teslimat süreçleri geçmişte olduğu gibi bugün de planlandığı şekilde devam etmekte; şirket, tasarruf sahiplerine karşı yükümlülüklerini aynı kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla yerine getirmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi:

“Birevim, tasarruf finansman alanındaki birikimiyle tasarruf sahiplerinin ev, araç ve iş yeri hedeflerine eşlik etmeyi sürdürecektir. Pay devrinin tamamlanmasının ardından Emlak Katılım’ın 100 yıllık köklü tecrübesinden güç alarak geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemeyi hedeflemektedir.”

Açıklamada ayrıca, devir sürecine ilişkin gelişmelerin resmi açıklamalar doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.