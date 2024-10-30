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Dar gelirliye sosyal konut: 100 bin ev yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 2025 hedeflerine göre, gelecek yıl 100 bin sosyal konut yapılacak. Programda barınma sorununa yönelik “dar gelirliye sosyal konut” inşa edilmesi vurgusu yer aldı.

Haber Merkezi
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Dar gelirliye sosyal konut: 100 bin ev yapılacak
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2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda konut planlamaları da yer aldı. Programda deprem bölgesinde yapımı süren afet konutlarının yanı sıra 100 bin sosyal konut yapımının yer aldığı görüldü.

Programın Merkezi Yönetim Bütçesi kısmında, deprem konutlarının yapımı ve altyapı giderleri için 244,9 milyar TL kaynak ayrıldığı görülürken, sosyal konut yapımı için de 22,9 milyar TL kaynak ayrıldı.

“Konut arzı hızla artırılacak”

Habertürk’ten Ahmet Hamdi Girgin haberine göre, programın “Enflasyon ve Para Politikası” bölümünde, “Konut kira ve satışlarındaki fiyat artışlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Konuta yönelik, “Kira ve konut fiyatlarındaki gelişmeleri de göz önünde bulundurarak, salgın döneminde daralan konut arzı hızla artırılacak, depremin oluşturduğu konut stokundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri geliştirilecek ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimi kolaylaştırılacaktır” denilirken, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TOKİ tarafından gerçekleştirilmek üzere Sosyal Konut Projesi kapsamında ihalesi tamamlanan 100 bin konut inşaat faaliyetlerine devam edilecektir” ve “İlk Evim Arsa Projesi ile arsa üretimine devam edilecek olup yaklaşık 103 bin hak sahibi için plan onayının tamamlanması sağlanacaktır” ifadeleri yer aldı.

Dar gelirliye sosyal konut vurgusu

Programın konut bölümünde yine 'dar gelirliye sosyal konut' vurgusu yapılarak, "Özellikle kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Sorumlu kuruluşlar olarak, 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (S), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TOKİ, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları'nı yer aldığı bölümde, 'Sosyal Konut Projesi kapsamında 100 bin konut üretimi yapılacaktır." denildi.

Hedefler kısmında da 2023'te 125 bin sosyal konut yapıldığı, 2024'te 100 bin ve 2025'te yine 100 bin sosyal konut üretileceği kaydedildi.

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