Beşiktaş'ta bir ev mi, yoksa İtalya’da bir şato mu? Fiyatları aynı...

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Pandemiyle beraber tüm dünyada yükselen enflasyon, ev fiyatlarını ayrıştırdı. Türkiye’de ev fiyatlarındaki yükseliş, dünyadaki artışın önüne geçerken; aynı fiyatlardaki evlere bakınca bu ayrışmada hayat kalitesi de sorgulatıyor.

İstanbul’da şehir içi sıradan bir apartman dairesi ile aynı tutarda, Como Gölü manzaralı havuzlu bir ev alabilirken, tarihi bir şato ile Bodrum’da bir villa da aynı fiyata bulunabiliyor.

İşte o evlerden örnekler…

Kraliyet şatosu mu, Beşiktaş’ta residans mı?

1367'den kalma bir İtalyan kraliyet şatosu olan 9 yatak odalı, UNESCO korumasındaki şarap bölgesinde bulunan ve Kraliçe Cristina'nın eski ikametgahı olan ev ihtişamıyla ilgi çekerken, fiyatı da 2,5 milyon Euro (2,59 milyon dolar) ya da 93 milyon Türk Lirası.

(kaynak: AffordiHome)

Türkiye’de sahibinden’e bakıldığında, 2 milyon 400 bin ile 2 milyon 600 bin Euro arasında 275 adet ilan çıkıyor. Köşk, konak, çiftlik gibi özellikleri olan bu ilanların içinde Marmaris ya da Bodrum’da 140 metrekarelik villa ya da residans daire alabiliyorken; öte yandan hiçbir manzarası olmayan İstanbul’da Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ya da Kadıköy ilçelerinde de 2+1’den 5+1’e 171 ilan olduğu da görülüyor.

Como mu, Antalya mı?

Como Gölü manzaralı, 3 odalı, özel havuzlu bu dağ evi 315 bin Euro (330 bin dolar) ya da 11 milyon 724 bin TL olarak satılırken, kira gelirlerinin de yıllık 30 bin Euro olduğu belirtiliyor. Yıllık 1 milyon 116 bin aylık da 93 bin TL’ye denk geliyor.

How much would this property with Lake Como views cost where you live?



- 3 rooms

- Private pool

- Lake & mountain views



💶: €315K ($330k)



Currently making €30k/year in rentals. pic.twitter.com/vCD8gkBb4L — Tim (@TimurNegru) January 27, 2025

Como Gölü manzaralı dağ evinin alternatiflerine bakıldığında, Batman’da 6+1 bir villa (soldaki), İstanbul Maltepe’de 4+1 bir apartman dairesi (sağdaki), Sarıyer’de 1+1, Antalya’da site içinde deniz görmeyen 3+1 bir daire ya da Diyarbakır’da 9+1 bahçeli işyerine uygun bir villa da tercih edebilirsiniz.

Kira gelirinde ise, İstanbul Maltepe'deki evin benzerlerinin en fazla 80 bin TL'ye ortalama kiraların ise 33 bin TL seviyesinde olduğu gözleniyor.

Central Park mı, Boğaz mı?

Son olarak ABD’de Central Park manzaralı 3 oda 4 banyolu, 5 milyon 500 bin dolarlık bir eve daha bakıyoruz. Evin TL bazında değeri 197 milyon TL.

Türkiye’de bu fiyata yani 195 ila 200 milyon TL arasına sahibinden’de 41 ilan bulunuyor. İstanbul’daki evlerin Beykoz, Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer bölgeleri ağırlıklı olan evlerin çoğu Boğaz manzaralı olurken, Adalar’dan da köşk bulunabiliyor. Çeşme, Ankara, Bodrum gibi lokasyonlarda da bu fiyata çiftlik alabilmek mümkün.