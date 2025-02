Beşiktaş'ta bir ev mi, yoksa İtalya’da bir şato mu? Fiyatları aynı...

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Pandemiyle beraber tüm dünyada yükselen enflasyon, ev fiyatlarını ayrıştırdı. Türkiye’de ev fiyatlarındaki yükseliş, dünyadaki artışın önüne geçerken; aynı fiyatlardaki evlere bakınca bu ayrışmada hayat kalitesi de sorgulatıyor.

İstanbul’da şehir içi sıradan bir apartman dairesi ile aynı tutarda, Como Gölü manzaralı havuzlu bir ev alabilirken, tarihi bir şato ile Bodrum’da bir villa da aynı fiyata bulunabiliyor.

İşte o evlerden örnekler…

1367'den kalma bir İtalyan kraliyet şatosu olan 9 yatak odalı, UNESCO korumasındaki şarap bölgesinde bulunan ve Kraliçe Cristina'nın eski ikametgahı olan ev ihtişamıyla ilgi çekerken, fiyatı da 2,5 milyon Euro (2,59 milyon dolar) ya da 93 milyon Türk Lirası.

(kaynak: AffordiHome)

Türkiye’de sahibinden’e bakıldığında, 2 milyon 400 bin ile 2 milyon 600 bin Euro arasında 275 adet ilan çıkıyor. Köşk, konak, çiftlik gibi özellikleri olan bu ilanların içinde Marmaris ya da Bodrum’da 140 metrekarelik villa ya da residans daire alabiliyorken; öte yandan hiçbir manzarası olmayan İstanbul’da Beşiktaş, Şişli, Sarıyer ya da Kadıköy ilçelerinde de 2+1’den 5+1’e 171 ilan olduğu da görülüyor.

Como Gölü manzaralı, 3 odalı, özel havuzlu bu dağ evi 315 bin Euro (330 bin dolar) ya da 11 milyon 724 bin TL olarak satılırken, kira gelirlerinin de yıllık 30 bin Euro olduğu belirtiliyor. Yıllık 1 milyon 116 bin aylık da 93 bin TL’ye denk geliyor.

How much would this property with Lake Como views cost where you live?



- 3 rooms

- Private pool

- Lake & mountain views



💶: €315K ($330k)



Currently making €30k/year in rentals. pic.twitter.com/vCD8gkBb4L