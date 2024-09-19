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Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi

Türkiye'nin gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO'nun Muğla'nın Milas ilçesinde arsa satışı karşılığı gelir paylaşım modeli ile gerçekleştirdiği ihale başarıyla tamamlandı.

Haber Merkezi
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Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe çalışmalarını sürdüren Emlak Konut GYO'nun gözde turizm merkezi Muğla Milas'ta gerçekleştirdiği ihale tamamlandı.

Meşelik Mahallesi'nde yer alan konut imarlı 17 bin 166 metrekare konut arsası ihalesine 23 firma katıldı. 1'inci oturumu 4 Eylül'de, ikinci oturumu 16 Eylül'de yapılan ve 1 milyar 100 milyon TL'ye tamamlanan ihalede Emlak Konut, yüzde 42 oranında şirket payı gelir oranı ile 462 milyon TL gelir elde edecek. Emlak Konut, bu ihaleyle 2,19 çarpanına ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı.

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