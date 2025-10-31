Emlak vergisi 2. taksit ödeme ekranı: Emlak vergisi ikinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar faiz yüküne girmemek için emlak vergisinin ikinci taksitinin ödeneceği tarihi araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEME EKRANI

Emlak vergisi, taşınmaz malların (ev, arsa, iş yeri vb.) sahipleri tarafından belediyelere ödenen bir vergidir.

Öncelikle emlak vergisinin tahakkuk edip etmediğini öğrenmek için e-Devlet’e giriş yaparak “Emlak Vergisi Sorgulama” kısmından ya da taşınmazın bağlı olduğu belediyenin internet sitesinden borcu sorgulayabilirsiniz.

Ödeme yapmak için şu 3 yol denenebilir:

Belediye vezneleri: Mülkün bağlı olduğu belediyeye giderek nakit veya kredi kartı ile ödeme

Mülkün bağlı olduğu belediyeye giderek nakit veya kredi kartı ile ödeme İlgili belediyenin web sitesi: Birçok belediye, online ödeme sistemine açıktır. TC kimlik numaranı veya taşınmaz bilgilerini girerek kredi kartıyla ödeme yapılabilir.

Birçok belediye, online ödeme sistemine açıktır. TC kimlik numaranı veya taşınmaz bilgilerini girerek kredi kartıyla ödeme yapılabilir. e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnteraktif Vergi Dairesi: Bu platformlar üzerinden de ödeme yapılabilir.

Ayrıca bazı bankaların internet ya da mobil şubelerinden de “Belediye Vergi Ödemeleri” bölümünü seçip, il ve belediye adıyla birlikte TC kimlik numaranı girerek ödeme yapılabilir.

EMLAK VERGİSİ İKİNCİ TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Emlak vergisi her yıl iki taksit halinde ödenir. Genellikle birinci taksit Mart-Mayıs, ikinci taksit Kasım ayı içinde ödenir.

Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini yakından ilgilendiren emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde son tarih yaklaşıyor.

Belediyelere ödenen emlak vergisinin 2025 yılı ikinci taksit ödemeleri için son gün 30 Kasım 2025 Pazar olarak belirlendi. Mülk sahipleri, cezalı duruma düşmemek için ödemelerini bu tarihe kadar tamamlamak zorunda.

Emlak vergisi ödemeleri, belediye veznelerinden, belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden, e-Devlet ya da Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla yapılabiliyor. Vergisini belirtilen tarihten sonra ödeyen mükelleflerden, gecikme süresi boyunca aylık yüzde 3,5 oranında gecikme zammı tahsil edilecek.