Emlak yatırımcıları neden başka ülkelere yöneldi?

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından yayımlanan 2024 yılı ikinci çeyrek Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ne göre, yurt dışındaki doğrudan yatırımların yüzde 45,2’si gayrimenkul sektöründe gerçekleşti. Gayrimenkul ve emlak piyasası Eylül'de toparlanma eğilimine girerken, yatırımcılar yönünü Dubai, Kıbrıs ve Karadağ'a çevirmiş durumda. Yılın ilk 5 ayında Türk vatandaşlarının yurtdışındaki emlak alım tutarı 1.1 milyar dolar olarak kaydedilirken, son verilere göre, Akdeniz’in üçüncü büyük adası KKTC inşaat projeleri ve yatırımcı ilgisiyle en dikkat çeken lokasyon haline geldi. KKTC, sıcak iklimi, 300 gün turizm potansiyeli, emlak fiyatlarının Avrupa’ya göre daha düşük olması ve İngiliz Sterlini kira getirisiyle konut alıcılarının akınına uğramaya devam ediyor. Türk yatırımcılar için diğer öne çıkan destinasyon ise Karadağ. Öyle ki, ülkede; 2024 yılının ilk çeyreğinde, Sırp ve Ruslar'dan sonra en çok emlak yatırımı Türk vatandaşları tarafından gerçekleştirildi.

Türk vatandaşlarının son 5 yıllık dönemde yurtdışındaki emlak yatırımları tam iki kat arttı. KKTC ise en çok tercih edilen lokasyon oldu.

"Yatırımcılar, alternatif arayışında"

Son tabloyu Haber Global'e değerlendiren emlak firması yönetim kurulu başkanı Aycan Fenercioğlu, döviz getirisi sağlayan ve kira garantisi sunan gayrimenkullerin yatırımcıların ilgisini çektiğini ve döviz endeksli bu yatırımların kısa sürede amorti edebildiğini söyledi. "Yurt içindeki daralan piyasa koşulları nedeniyle yatırımcılar, alternatif arayışında" diyen Fenercioğlu, Türkiye’deki mevcut faiz oranlarının konut alımlarını cazip olmaktan çıkardığını da belirtti.

Konut kredi faizlerinin yüksek olmasına rağmen, faizlerin sabitlenmesinin ve yılbaşından sonra düşme beklentisinin sektör için umut verici olduğunu söyleyen Fenercioğlu, “Konut kredi faizleri yüksek ama artık şu an en azından yükseliş durdu sabitlendi ve yılbaşından sonra yavaş yavaş geriye doğru faizlerin düşmesini bekliyorum. Faizlerin düşmesinden de ziyade yakın zamanda özellikle konut alacak müşterilere düşük faizli kredi kampanyası çıkar noktasında sektörün beklentisi var" dedi.

Dubai emlak piyasasının satış işlem sayısı bir yılda yüzde 50 civarında arttı.

Dubai dikkat çekiyor

Yurtdışına yönelen yatırımcıların bir diğer gözde lokasyonu ise Dubai olurken, emlakçı Ramazan Sakallı ise şunları söyledi: “Dubai'deki gayrimenkuller, lüks ve şık mimarisi, sürdürülebilir yapısıyla ilgi çekerken; bölgenin ticaret merkezi olması da Dubai’yi iş insanları için giderek önemli hale getiriyor. Dubai ayrıca canlı ekonomisi ve uluslararası sermaye piyasalarına uyumluluğuyla güvenli bir liman oluyor. Öte yandan, uzun süreli ikamet imkanı gibi hükümetin yatırımcıları teşvik edecek olanaklar sunması da bireysel yatırımlara yön veriyor."

Emlak piyasasıyla gelecek vaat eden bir bölge olan KKTC'deki gayrimenkul hacminin bu yıl sonunda milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini de sözlerine ekleyen Sakallı, “Güneşli bir iklime sahip olan KKTC; nispeten düşük yaşam maliyetleri, girişimciliğe açık ekonomik ortamı, gayrimenkul fiyatlarındaki istikrar yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ada ayrıca, dinamik iş ortamı, zorlu koşullar içermeyen vergi sistemiyle de iş insanları için elverişli bir yatırım alanı olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.