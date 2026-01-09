Emlakçılar 2026 yılından umutlu

Kredi faizlerinin yüksek olması, gurbetçilerin beklenilen oranda yatırım yapmaması nedeniyle 2025 yılında umduklarını bulamadıklarını dile getiren Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "2025 yılı da bizim için 2023 ve 2024 gibi maalesef durağan geçti. Çok aktif bir şekilde ticaretimiz olmadı. Umduğumuzu bulamadık. Zaten gurbetçi sezonumuz çok durgun geçti. Gurbetçiler artık eskisi gibi yatırım da yapmıyor. İç piyasada da zaten vatandaşlarımız genelde işlerini krediyle çözmeye çalışıyor. Faiz oranları da yüksek olunca vatandaş bankayla işini çözemedi. Tabi inşaat maaliyetlerinin yükselmesi fiyatların da yükselmesine sebebiyet verdi. Bir de banka vade oranlarının getirisinin yüksek olması hasebiyle de vatandaş elindeki miktarı bankada değerlendirmeye çalıştı. Bundan dolayı da maalesef gayrimenkul sektörü 2025 yılı için çok iç açıcı geçmedi" dedi.

"2026’da büyük ümitler içerisindeyiz"

2026 yılından umutlu olduklarını kaydeden Atasoy, "2026’da büyük ümitler içerisindeyiz. Resmi kanallar açıklamasıyla para politikasının değişeceğini, serbestleşeceğini ifade ediyor. Biz de umutluyuz. İnşallah 2026 yılı hepimiz için iyi olur" diye konuştu.