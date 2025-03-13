Emlakjet Şubat 2025 Raporu: Konut yatırımında faiz indirimi bekleniyor

Emlakjet, Şubat 2025 gayrimenkul raporunu yayınladı. Raporda, Türkiye genelindeki konut fiyatlarındaki değişimler, kullanıcı anketleri ve pazar beklentilerini içeriyor.

Bölgesel fiyat dalgalanmaları: Şubat’ta konut piyasasında ne oldu?

Emlakjet’in şubat ayına ait konut piyasası raporu, konut fiyatlarının bölgesel olarak farklı hareket ettiğini gösteriyor. Aylık bazda incelendiğinde, Mersin %5’lik artışla en yüksek fiyat değişimini yaşarken, İstanbul, Ankara ve Muğla’da fiyatlar %3 yükseldi. İzmir, Aydın, Konya ve Adana’da ise fiyat artışı %2 seviyesinde kaldı. Antalya’da %1’lik bir yükseliş gözlemlenirken, Bursa’da fiyat değişimi olmadı.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde şubat ayında 112 bin 818 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti.

Yabancılara şubat ayında bin 457 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %21,1 oranında azalarak bin 457 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 539 ile İstanbul, 503 ile Antalya ve 89 ile Mersin oldu.

Gayrimenkulde finansman ve talep eğilimleri değişiyor

Emlakjet’in şubat ve ekim ayı anket verileri, konut alımına yönelik finansman tercihlerinde ve talep eğilimlerinde dikkat çekici değişimler olduğunu gösteriyor. Kullanıcıların kredi kullanarak ev sahibi olma isteği ekim ayına kıyasla 3 puan artarak %33’ten %36’ya yükseldi. Ancak, genel olarak konut satın alma düşüncesine sahip olmayanların oranı %66 seviyesinde kaldı. Konut kredisi faiz oranlarının düşeceğine dair beklenti ise 7 puan artarak %13’ten %20’ye yükseldi. Bu durum, faiz oranlarında olası bir düşüş yaşandığında konut talebinde belirgin bir artış yaşanabileceğine işaret ediyor. Kullanıcılar, kredi kullanımında en önemli faktörler olarak bankaya özel faiz oranlarını %37 ve gelire göre ödeme kolaylığını %40 oranında önceliklendiriyor. Konut satın alma eğilimindeki değişimler, finansman koşullarının gayrimenkul piyasası üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, faiz oranlarının yanı sıra nakit birikimlerini ve mevcut mülk satışını da finansman alternatifleri arasında değerlendiriyor. Bu veriler, piyasanın dinamik yapısını ve finansal gelişmelerin kullanıcı kararları üzerindeki belirleyici rolünü ortaya koyuyor.

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, konu ile ilgili şu ifadelerde bulundu:

“Emlakjet olarak düzenlediğimiz anket sonuçları, konut alımına yönelik kullanıcı eğilimlerinde dikkat çekici değişimler olduğunu gösteriyor. Ekim ayına kıyasla kredi kullanarak ev sahibi olma isteği 3 puan artarak %33’ten %36’ya yükseldi. Ancak, kullanıcıların büyük bir kısmı şu an için konut satın almayı düşünmüyor. Buna rağmen, kredi faiz oranlarının düşeceğine dair beklenti 7 puan artış gösterdi. Bu durum, faiz oranlarında bir düşüş yaşandığında konut talebinde belirgin bir artış olabileceğine işaret ediyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 oranında artarak 112 bin 818’e ulaştı. Finansman koşullarının konut piyasasına etkisine değinen İdikat, “Kredi kullanmayı planlayan kullanıcılar için bankaya özel faiz oranları ve gelire göre ödeme kolaylığı hala en önemli kriterler arasında yer alıyor. TÜİK verileri, konut satışlarının yükseliş trendinde olduğunu gösterirken, finansman koşullarındaki değişimlerin piyasayı doğrudan etkilediğini de ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde, kredi faizlerindeki gelişmelerin sektörde nasıl bir hareketlilik yaratacağını hep birlikte göreceğiz” dedi.