Emlakjet’ten mobil uygulama kullanıcılarına özel çekilişle Sakarya’da yatırımlık tarla!

Türkiye genelinde tarla fiyatları, son bir yılda %47, Sakarya’da ise %80’e kadar yükseldi. Son 5 yılın verilerine baktığımızda ise, Türkiye genelinde tarla fiyatlarının 12 kat, Sakarya’da ise tam 14 kat arttığını görüyoruz. Yatırımcılar için güvenli ve kârlı bir seçenek haline gelen tarlalar, özellikle Sakarya’da hızla değer kazanıyor. Bu veriler, tarlaların gelecekte de yüksek değer artışı potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor ve Sakarya’daki tarlaların yatırım fırsatları açısından ne kadar kıymetli olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Konut dışı satış oranı %60'a yükseldi

Geçmişte gayrimenkul satışlarının %60'ını konutlar oluştururken, bugün bu oran %40'a geriledi ve konut dışı satışlar %60'a yükseldiğini görüyoruz. Bu dramatik değişim, yatırımcıların ve bireysel alıcıların başta toprak yatırımı dahil konut dışı gayrimenkullere yöneldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Enflasyon ile konut fiyatlarının artması, krediye erişimin azalması ve alıcıların daha uygun fiyatlı seçeneklere yönelmesi tarlalara olan ilginin artmasında büyük bir rol oynuyor. Yatırımcılar, güvenli ve uzun vadede yüksek getiri potansiyeline sahip yatırımlar için tarlaları tercih ediyor.

Kullanıcıların %57’si arsa yatırımı yapmayı düşünüyor

Emlakjet’in yayınlamış olduğu arsa yatırım trendleri anketine göre kullanıcıların %57’si arsa yatırımı yapmayı düşündüğünü belirtiyor. Kullanıcıların toprak yatırımını seçmesinin nedenleri arasında %45 ile ilk sırada hayalindeki evi inşa etmek yer alıyor. Bunun yanı sıra ankete katılan kullanıcılar toprak yatırımları için Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerini tercih ediyor.

Arsa dünyası yatırımcılara en doğru kararlar almaları için rehberlik ediyor

Gayrimenkul sektöründeki bu dinamikleri yakından takip eden Emlakjet, kullanıcılarına geleceğe sağlam adımlar atma fırsatı sunuyor. Yıl başında lansmanı yapılan Arsa Dünyası ile Emlakjet, arsa alım satım süreçlerini kolaylaştırmak için veriye dayalı değerlemeler, yatırım uzmanı desteği ve detaylı bölge analizleri gibi hizmetleri bir araya getiriyor. Emlakjet, tarla yatırımlarının uzun vadede yüksek getiri potansiyeline sahip olduğunu vurgulayarak yatırımcılara bilinçli ve doğru kararlar almaları için rehberlik ediyor. Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Emlakjet olarak sektörde fark yaratmaya devam ediyoruz. Arsa Dünyası ile kullanıcılarımızın en doğru değerleme ile stratejik ve bilgiye dayalı arsa seçimleri yapmalarını sağlıyoruz. Hedefimiz, sektörün önde gelen oyuncularından biri olarak bu alanı en iyi şekilde sahiplenmek. Bu kampanya, Arsa Dünyası ile yatırımcılara sunduğumuz ve sunacağımız değerli fırsatların bir örneği” diyerek benzer kampanyaların gelecekte de Emlakjet kullanıcılarına sunulacağını ifade etti.

297.000 TL değerinde tarla kazanma şansı!

Emlakjet’in düzenlediği bu özel kampanya 2 Eylül 2024-2 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Sakarya’da KDV dahil 297.000 TL değerinde tarla kazanma fırsatı yakalamak için Emlakjet mobil uygulamasına giriş yapıp kampanya katılım formunu doldurulması gerekiyor.