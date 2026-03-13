Endeksa: Türkiye’de ortalama konut fiyatı 5 milyon TL’ye yaklaştı

Türkiye genelinde milyonlarca kullanıcıyı satılık ve kiralık gayrimenkullerle buluşturan çevrim içi gayrimenkul platformu Emlakjet tarafından, Endeksa verileri ile hazırlanıp yayımlanan rapor, konut fiyatlarında nominal artışın sürdüğünü ancak enflasyon etkisi dikkate alındığında reel fiyatların sınırlı bir gerileme gösterdiğini ortaya koyuyor.

Endeksa verilerine göre, Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 28,3 artış gösterirken aylık bazda yüzde 1,8 yükseldi. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 39 bin 843 TL seviyesine ulaşırken, ortalama konut satış fiyatı yaklaşık 5 milyon TL oldu. Enflasyon etkisi göz önünde bulundurulduğunda konut satış fiyatlarının reel olarak yıllık yüzde 2,1 gerilediği görülüyor. Türkiye genelinde konut yatırımının geri dönüş süresi ise ortalama 14 yıl olarak hesaplandı.

İpotekli konut satışları yüzde 42 arttı

TÜİK verilerine göre; şubat ayında 124 bin 549 adet konut satıldı. Bu rakam ile konut satış adedi geçen senenin şubat ayına göre yüzde 5,9 arttı. Türkiye genelinde ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 37 bin 785 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise aynı dönemde yüzde 6,0 artışla 86 bin 764 seviyesine ulaştı.

İkinci el konutların payı yüzde 69,7

Toplam konut satışları içinde ilk el konutların payı yüzde 30,3 olurken, ikinci el konutların payı yüzde 69,7 olarak gerçekleşti. Finansman türüne göre bakıldığında ise ipotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artarak 25 bin 35 oldu. Diğer konut satışları ise aynı dönemde yüzde 0,5 azalarak 99 bin 514 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1 olurken, diğer satışların payı yüzde 79,9 olarak kaydedildi.

Beş büyük ilde konut fiyatlarında farklılaşma dikkat çekiyor

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da konut fiyatlarının seyri şehirler arasında farklılık gösteriyor. Nominal fiyat artışı sürerken, enflasyondan arındırılmış verilere göre bazı şehirlerde reel artış görülürken bazı şehirlerde ise reel düşüş dikkat çekiyor.

Şubat verilerine göre İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 62 bin 380 TL’ye ulaşırken yıllık artış oranı yüzde 31,9, aylık artış ise yüzde 3,3 olarak kaydedildi. Ankara’da metrekare fiyatı 36 bin 475 TL seviyesinde gerçekleşirken yıllık artış yüzde 34,2, aylık artış yüzde 3,4 oldu. Bursa’da metrekare fiyatı 33 bin 644 TL olurken yıllık artış yüzde 24,5, aylık artış yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. İzmir’de ise ortalama metrekare fiyatı 50 bin 836 TL’ye ulaşırken yıllık artış yüzde 25,1, aylık artış yüzde 2,4 olarak kaydedildi. Antalya’da ortalama metrekare fiyatı 51 bin 400 TL seviyesinde bulunurken yıllık artış yüzde 28,9, aylık artış ise yüzde 3,5 oldu. Enflasyondan arındırılmış verilere göre konut fiyatları yıllık reel olarak İstanbul’da yüzde 0,6, Ankara’da yüzde 2,4 artış gösterirken; Bursa’da yüzde 5,1, İzmir’de yüzde 4,6 ve Antalya’da yüzde 1,7 oranında geriledi.

Metrekare fiyatında Muğla zirvede

Endeksa verilerine göre konut metrekare fiyatlarının en yüksek olduğu iller arasında Muğla ilk sırada yer alıyor. Muğla’da ortalama konut metrekare fiyatı 80 bin 641 TL ile Türkiye’nin en yüksek seviyesine ulaşırken yıllık fiyat artışı yüzde 20,7, aylık artış ise yüzde 2,1 olarak gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış verilere göre Muğla’da konut fiyatları reel olarak yüzde 7,9 geriledi. İstanbul’da ortalama metrekare fiyatı 62 bin 380 TL seviyesinde bulunurken yıllık artış yüzde 31,9, aylık artış yüzde 3,3 oldu ve reel fiyat değişimi yüzde 0,6 artış olarak kaydedildi. Çanakkale’de metrekare fiyatı 51 bin 496 TL olurken yıllık artış yüzde 27,0, aylık artış yüzde 2,0 olarak gerçekleşti ve reel fiyatlar yüzde 3,1 geriledi. Antalya’da ortalama metrekare fiyatı 51 bin 400 TL seviyesinde bulunurken yıllık artış yüzde 28,9, aylık artış yüzde 3,5 oldu ve reel fiyatlar yüzde 1,7 düştü. Aydın’da metrekare fiyatı 51 bin 103 TL olurken yıllık artış yüzde 23,7, aylık artış yüzde 0,7 olarak gerçekleşti ve reel fiyat değişimi yüzde 5,6 düşüş olarak kaydedildi. İzmir’de ise ortalama metrekare fiyatı 50 bin 836 TL’ye ulaşırken yıllık artış yüzde 25,1, aylık artış yüzde 2,4 oldu ve reel fiyatlar yüzde 4,6 geriledi.

Değer artışında Samsun, Elazığ ve Diyarbakır öne çıkıyor

En fazla konut satışı gerçekleşen 30 il arasında fiyat artışının en yüksek olduğu şehirler Samsun, Elazığ ve Diyarbakır oldu. Endeksa verilerine göre, Samsun’da konut fiyatları yıllık yüzde 38,0 artarken aylık artış yüzde 2,7 olarak gerçekleşti. Enflasyondan arındırılmış verilere göre reel artış yüzde 5,2 olurken ortalama konut metrekare satış fiyatı 35 bin 56 TL, ortalama konut fiyatı ise yaklaşık 4 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Elazığ’da konut fiyatları yıllık yüzde 37,1 artarken aylık artış yüzde 1,9 oldu. Reel artışın yüzde 4,6 olduğu ilde ortalama metrekare satış fiyatı 24 bin 296 TL, ortalama konut fiyatı yaklaşık 3,9 milyon TL olarak hesaplandı. Diyarbakır’da ise konut fiyatları yıllık yüzde 35,2 artış gösterirken aylık artış yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti. Reel artışın yüzde 3,1 olduğu ilde ortalama metrekare satış fiyatı 32 bin 706 TL, ortalama konut fiyatı ise yaklaşık 4,9 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Reel fiyatlarda sınırlı bir gerileme var

Verileri değerlendiren Endeksa & Emlakjet CEO’su Görkem Öğüt, konut piyasasında nominal fiyat artışının sürdüğünü ancak enflasyon etkisi dikkate alındığında reel fiyat hareketlerinin daha sınırlı kaldığını belirtti. Öğüt, “Şubat verileri konut fiyatlarının nominal olarak artmaya devam ettiğini gösterirken, enflasyon etkisinden arındırıldığında reel fiyatlarda sınırlı bir gerileme görüyoruz. Buna rağmen aylık fiyat artışının devam etmesi ve ipotekli konut satışlarında yaşanan güçlü artış, piyasada talebin canlı kaldığına işaret ediyor. Özellikle finansman koşullarındaki değişim ve konutun uzun vadeli yatırım aracı olarak görülmeye devam etmesi, konut talebini destekleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Öte yandan değer artışı açısından Samsun, Elazığ ve Diyarbakır öne çıkan şehirler arasında yer alıyor. Bu illerde yıllık fiyat artışlarının yüzde 35–38 bandında gerçekleştiği ve reel olarak da artış yaşandığı görülüyor. Bu durum, konut piyasasında talebin yalnızca büyük şehirlerde değil, Anadolu’daki bazı gelişen şehirlerde de artış gösterdiğini ortaya koyuyor.” dedi.

Öğüt’e göre önümüzdeki dönemde konut piyasasında fiyat hareketleri enflasyon, finansman koşulları ve talep dengesiyle birlikte şekillenmeye devam edecek.

Türkiye genelinde kiralar yüzde 24,4 arttı

Endeksa’nın güncel verilerine göre, Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 24,4 artarken enflasyon etkisinden arındırılmış verilere göre kiralar bir yılda reel olarak yüzde 5,1 düşüş kaydetti. Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare kira fiyatı 239 TL, ortalama kira ise 26 bin 530 TL seviyesinde oldu.