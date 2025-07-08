Enflasyonist ortamda konut piyasası “fiyat-denge arayışı”na girdi: Konutta arz canlandı, talep beklemede

Türkiye’de yüksek enflasyonun gölgesinde geçen son on sekiz ay, konut piyasasında arz ve talebin birbirine yaklaştığı sıra dışı bir denge sürecini tetikledi. Gayrimenkul alım–satım, dijital değerleme ve online ihale süreçlerini tek çatı altında sunan Gaboras’ın platform içi istatistiklerine göre, 2025’in ilk altı ayında satışa çıkan konut adedi geçen yılın aynı dönemine kıyasla belirgin biçimde artarken, işlem hacmindeki büyüme bu artışı aynı hızla takip etmedi. Satışların temposu, halen yüksek kalan finansman maliyetleri nedeniyle sınırlı seyrederken; alıcı tarafında fiyat duyarlılığı ve bekleme süresi öne çıkıyor.

Satıcı tarafındaki yükseliş, özellikle nakde dönmek isteyen mülk sahiplerinin sayısının çoğalmasına bağlanıyor; buna karşın alıcı tarafında kredi faizlerinin yüksek seyretmesi, bekleme ve pazarlık eğilimini güçlendiriyor.

Gaboras Genel Müdürü Ruhi Konak: Talep frene bastı, satıcı fiyat esnekliğine yöneliyor

Gaboras Genel Müdürü Ruhi Konak, konuyla ilgili değerlendirmesinde “Piyasada satıcı sayısı büyürken alıcı tarafı fiyat hassasiyetini koruyor. Satışla sonuçlanan işlemlerin önemli bir bölümünde ilk istenen rakamdan geri adım atılması, piyasa süreçlerinde açıkça görülüyor. Platformumuzda oluşan ortalama indirim oranı, yıl başından bu yana kademeli olarak artıyor. Bu veri, konut sahibinin likidite ihtiyacını öne çıkardığını, alıcının ise finansman maliyetini dengelemek adına pazarlık gücünü kullandığını gösteriyor” dedi. Konak’a göre dijital değerleme raporları da bu yeni dönemde kritik rol oynuyor; satıcı ve alıcı aynı veri setine bakarak müzakere ediyor, gayrimenkulün gerçekçi fiyatına daha hızlı ulaşılabiliyor.

Gaboras ekosisteminde satıcıların en çok yararlandığı araçların başında, şeffaf rekabete dayalı online ihale modülü geliyor. Konak, “Talep fren yapmış olsa da, alıcı dip fiyatı net görmek istiyor. İhale mantığı, ilan sürelerini kısaltırken mülkün pazar fiyatını gerçek zamanlı ispat ediyor. Aynı zamanda veri tabanımızdaki konum, ulaşım ve demografik parametrelerle desteklenen dijital değerleme, pazarlığın ortak dili haline geliyor. Satıcı elindeki raporu teklif sahipleriyle paylaşınca süreç kişisel yorumdan çıkıyor, objektif verilere dayanıyor” ifadelerini kullanıyor.

Alıcı talebleri faiz politikası ve enflasyon beklentilerine bağlı olacak

Sektör temsilcileri, yılın ikinci yarısında konut arzının benzer hızda devam edeceğini, buna karşın alıcı talebinin faiz politikası ve enflasyon beklentilerine bağlı olarak temkinli seyrini koruyacağını öngörüyor. Gaboras’ın değerleme motoruna düşen son veriler, İstanbul’un bazı merkezi ilçelerinde küçük metrekareli dairelerin amortisman süresinin kısaldığını, kira getirisi yüksek bölgelerde yatırımcı ilgisinin tamamen bitmediğini de ortaya koyuyor. Bununla birlikte, Konak’a göre asıl belirleyici unsur, “dijitalleşme sayesinde fiyatın şeffaf ve doğrulanabilir hale gelmesi”: “Bu veri, piyasanın güven barometresi. Kimin alıcı, kimin satıcı olduğunu değil fiyat ve değer ilişkisinin nereye oturduğunu analiz ediyoruz”.

Gaboras, Temmuz ayı itibarıyla kullanıcı deneyimini sadeleştiren ve karar alma sürecini hızlandıran yeni dijital modüllerini devreye alırken; hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılara yönelik olarak anlık değerleme ve işlem takip araçlarını yaygınlaştırmayı planlıyor. Bu araçlar, değer tespiti, pazarlık ve satış kararlarının şeffaf veriyle desteklenmesini mümkün kılıyor.

Gaboras’tan güvenli piyasa vurgusu: Tapuda gerçek değer görünür olmalı

Türkiye gayrimenkul piyasasında son dönemde yeniden gündeme gelen “tapuda gerçek değer gösterimi” tartışmaları, hem kamunun vergi kaybı açısından hem de piyasada güven eksikliği açısından önemli bir başlık olarak öne çıkıyor. Gaboras,, bu konuyu uzun süredir kamuoyunda gündeme taşıyan ve işlem şeffaflığı çağrısını sürdüren kurumlardan biri.

Genel Müdür Ruhi Konak, konuyla ilgili olarak, “Konut satışlarında piyasa değeri ile beyan edilen tapu değeri arasındaki fark, sadece vergi değil güven kaybına da neden oluyor. Dijital değerleme sistemimiz, bu farkın objektif biçimde tespit edilmesini sağlıyor. Gerçek değerin görünür olduğu bir piyasa, herkes için daha güvenli bir zemin oluşturur. Sektörün geleceği; hem alıcının hem satıcının aynı veriye baktığı, işlem güvenliğinin kurumsal altyapıyla desteklendiği modellerde” diyerek hem tapu sisteminin dönüşümüne hem de sektörün dijitalleşme yönündeki ihtiyacına dikkat çekiyor.