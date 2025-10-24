Erdoğan duyurdu: ‘Yarı fiyata’ kiralık konut dönemi başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ev Sahibi Türkiye' sloganıyla başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi Programı" olarak isimlendirilen 500 bin sosyal konutluk proje kapsamında yaptığı konuşmada İstanbul'da devreye girecek kiralık konut uygulaması hakkında da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak modelle TOKİ eliyle kiralama sistemini” kuracaklarını açıklarken, 500 bin konut projesi kapsamında İstanbul'da planlanan 100 bin konutun yapımı yanı sıra 15 bin kiralık konut belirlediklerini belirtti.

Erdoğan, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“İşçi, memur, asgari ücretliler, sosyal hak sahibi aileler, genç çiftlerimiz ve kentsel dönüşüm kapsamına giren hak sahipleri için ayırdığımız kontenjanları önümüzdeki günlerde paylaşacağız.”

Bölgedeki rayicin yarısı kadar kira

Erdoğan kiralama sistemindeki şartları açıklarken, “fahiş kira sorununa da ‘ilk neşteri’ vuracaklarını” şu sözlerle belirtti:

“Konutlar bölgedeki rayicin yarı fiyatına kiralanacak ve kira sözleşme süresi 3 yıl olacak. Sözleşme süresi sona erdiğinde konutlar yeniden kiraya verilecek. Bu konutların bakımı yönetimi ve denetimi devletin teminatı altında olacak. İstanbul'da böylece fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız."