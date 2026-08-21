Ev alıp satacaklar dikkat: Zorunlu Deprem Sigortası'nda yeni dönem

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Yeni düzenlemeyle taşınmazın el değiştirmesi halinde DASK poliçesinin nasıl devam edeceğine ilişkin kurallar yeniden belirlendi.

DASK poliçesinin devri sona erdi

Genel Şartların C.4 maddesinde yapılan değişiklikle, taşınmazın satılması durumunda mevcut DASK poliçesinin yeni ev sahibine devredilmesi uygulaması kaldırıldı.

Bundan böyle taşınmazın tapuda el değiştirmesiyle birlikte mevcut DASK sözleşmesi de sona erecek.

Kullanılmayan primler geri ödenecek

Yeni düzenlemeye göre, sigortalı konutun satılması halinde DASK poliçesi tapudaki tescil tarihi itibarıyla sonlandırılacak.

Sona eren poliçeye ilişkin kullanılmayan günlerin primleri ise sigorta sahibine iade edilecek.

Taşınmazın yeni sahibi için ise yeni bir DASK sözleşmesi bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Bu kontrol, tapu müdürlükleri veya işlemi gerçekleştirmeye yetkili idareler tarafından yapılacak.

Miras yoluyla devirde farklı uygulama

Taşınmazın satış dışındaki nedenlerle el değiştirmesi durumunda ise mevcut DASK sözleşmesi yeni hak sahibiyle devam edecek.

Miras gibi durumlarda konutun yeni sahibi, menfaat değişikliğini sözleşmenin varlığını öğrendiği tarihten itibaren 15 gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorunda olacak.

Sigorta şirketine 24 saat süre

Bildirim yapıldıktan sonra sigorta şirketi veya acente de yeni poliçeyi düzenlemekle yükümlü olacak.

Şirket veya acente, bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 24 saat içinde, menfaat değişikliğini gösteren zeyli içeren poliçeyi yeni hak sahibine teslim edecek.

Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları’nda yapılan değişiklik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yeni uygulamayla özellikle konut alım satımı yapanların, tapu işlemleri sırasında DASK poliçesine ilişkin yeni kuralları dikkate alması gerekecek.