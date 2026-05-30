Ev, arsa ve dükkan sahipleri dikkat! Emlak vergisi ödemeleri için son 2 gün: Borcunu zamanında ödemeyene gecikme faizi var

Türkiye'de ev, arsa, dükkan sahibi olanları ilgilendiren Emlak Vergisi'nin ilk taksit ödemeleri için son tarih 1 Haziran 2026...

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Kurban Bayramı tatili ve kamu çalışanlarının idari izinli sayılması nedeniyle belediye veznelerinin hizmet vermemesi ihtimali bulunuyor. Bu nedenle emlak vergisini gecikme zammı ödemeden yatırmak isteyen vatandaşların 1 Haziran 2026 tarihini beklemeden işlem yapması öneriliyor. Ödemeler; belediyelerin online tahsilat sistemleri, mobil ve internet bankacılığı uygulamaları ile e-Devlet bağlantılı ödeme ekranları üzerinden banka ya da kredi kartıyla gerçekleştirilebiliyor.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Emekliler, geliri bulunmayan vatandaşlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor.

Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.