Ev, arsa ve dükkan sahipleri dikkat! Emlak vergisinde bugün son gün: Geç kalan ceza ödeyecek

Ev, dükkân, arsa ve tarla gibi taşınmazı olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren emlak vergisi 1. taksit ödemeleri için yasal sürede son güne girildi.

2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi 1 Haziran’da sona eriyor; ikinci taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılacak.

Vergisini zamanında ödemeyenler için aylık yüzde 3,7 gecikme faizi uygulanacak ve yeni düzenlemelerle emlak vergisi artış oranları her yıl yeniden değerleme oranında belirlenecek.

Ödemeler nasıl yapılıyor?

Kurban Bayramı tatili ve kamu çalışanlarının idari izinli sayılması nedeniyle belediye veznelerinin hizmet vermemesi ihtimali bulunuyor. Bu nedenle emlak vergisini gecikme zammı ödemeden yatırmak isteyen vatandaşların 1 Haziran 2026 tarihini beklemeden işlem yapması öneriliyor. Ödemeler; belediyelerin online tahsilat sistemleri, mobil ve internet bankacılığı uygulamaları ile e-Devlet bağlantılı ödeme ekranları üzerinden banka ya da kredi kartıyla gerçekleştirilebiliyor.

Kimler emlak vergisinden muaf?

Emekliler, geliri bulunmayan vatandaşlar, engelliler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyenler için bazı şartlar da bulunuyor.

Türkiye sınırları içinde sadece tek bir konuta sahip olunması (İmar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) ve bu konutun brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor.