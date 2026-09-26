Ev satışında yeni dönem: İlan sistemine yeni şart geliyor

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İlan ile yetkilendirme sözleşmesi birbirine bağlanacak

Yeni düzenlemenin hayata geçmesi halinde taşınmaz sahibi tarafından emlak işletmesine e-Devlet üzerinden verilen ilan yayınlama izninin yanında yetkilendirme sözleşmesi de EİDS'ye aktarılacak.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre sistemdeki en önemli değişikliklerden biri, ilan ile yetkilendirme sözleşmesi arasındaki bağlantının otomatik hale getirilmesi olacak.

Yetkilendirme sözleşmesinin iptal edilmesi durumunda, bu sözleşmeye bağlı gayrimenkul ilanının da otomatik olarak yayından kaldırılması planlanıyor. Böylece emlak işletmesinin artık pazarlama yetkisi bulunmayan bir taşınmaza ilişkin ilanının internet sitelerinde yayımlanmaya devam etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yabancı maliklerin ilanlarına yeni doğrulama

EİDS'de yapılması planlanan bir diğer değişiklik ise yabancılara ait taşınmazları ilgilendiriyor.

Mevcut uygulamada bazı yabancı maliklerin taşınmazları ile tapuda kaydı bulunmayan taşınmazlar için farklı ilan yöntemleri kullanılabiliyor.

Sektör temsilcilerinden gelen, söz konusu istisnaların yetki doğrulama mekanizmasını aşmak amacıyla kullanılabildiğine yönelik bildirimlerin ardından Bakanlığın bu alan için yeni bir doğrulama sistemi üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Güvenli ödeme sistemi de gündemde

Planlanan model kapsamında yalnızca ilan süreçlerinde değil, taşınmaz satışlarında ödeme yönteminde de yeni bir altyapının kullanılması öngörülüyor.

Sistemin devreye alınmasıyla yüksek tutarlı gayrimenkul satışlarında, satış bedelinin doğrudan alıcıdan satıcıya gönderilmesi yerine mülkiyet devri ile ödemenin eş zamanlı gerçekleşmesini sağlayan güvenli ödeme altyapısına geçilmesi planlanıyor.

Amaç dolandırıcılık ve kayıt dışılığı azaltmak

Yeni modelle gayrimenkul satışlarında tarafların karşılaşabileceği dolandırıcılık, hırsızlık ve ödeme anlaşmazlığı gibi risklerin azaltılması hedefleniyor.

Düzenlemenin aynı zamanda yetkisiz emlak ilanlarının önlenmesine, spekülatif fiyat artışlarının sınırlandırılmasına ve kayıt dışı emlakçılıkla mücadeleye katkı sağlaması amaçlanıyor.

EİDS'nin kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni uygulamaların hangi tarihte yürürlüğe gireceğinin netleşmesi bekleniyor.