Evinden çıkmayanlar artıyor: Büyük şehirlerde taşınma fren yaptı

REIDIN-Enakliyat Taşınma Hareketliliği Raporu'nun 2026 yılı birinci çeyrek sonuçlarına göre hem İstanbul hem de Ankara'da taşınma hareketliliği geriledi.

2017 yıl ortalaması 100 baz alınarak hesaplanan REIDIN – Enakliyat İstanbul Taşınma Endeksi, 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,28, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,27 oranında düştü. Son iki yıllık süreçte endeksin en yüksek değere ulaştığı dönem 2025 yılının ikinci çeyreği oldu.

Aynı baz yılı esas alınarak hesaplanan REIDIN – Enakliyat Ankara Taşınma Endeksi ise 2026 birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,02, bir önceki yılın eş dönemine göre ise yüzde 32,43 oranında geriledi. Ankara özelinde son iki yılın zirve noktası 2025 yılının üçüncü çeyreği olarak kaydedildi.