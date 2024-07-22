Gayrimenkul sektörü YAPİDER çatısı altında buluştu

ESRA ÖZARFAT

BURSA - YAPİDER’in açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Alinur Aktaş, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ile meslek örgütü temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan YAPİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici inşaat sektörünün yaklaşık 250 yan faaliyet alanı ve 6 milyon çalışanı olan dev bir sektör olduğuna işaret etti. Ekonominin lokomotif sektörlerinden olan bu yapının en önemli paydaşlarının gayrimenkul danışmanları olduğuna değinen İlici, “Gittikçe büyüyen ve ülke genelinde her yıl milyarlarca dolarlık yatırıma vesile olan yatırım danışmanlığı mesleğinin, artık sadece işinin ehli profesyonel kişi ve kuruluşlarca yapılması, yatırım yapmak isteyenlerin de profesyonel destek alması şarttır. İşte YAPİDER, böylesine kritik bir mesleğin sesi ve temsilcisi olabilmek, yatırımlarında profesyonel destek almak isteyenlere yol gösterecek bir uzmanlık kuruluşu olmak amacıyla yola koyuldu” dedi.

Mesleğin standartlarının yükselmesi, sektör temsilcilerinin mesleki eğitimlerle desteklenmesini planladıklarını anlatan İlici, bu çerçevede başta üniversiteler olmak üzere ilgili eğitim kurumlarıyla işbirlikleri yapmayı, yayınlar hazırlayarak doğru ve güncel bilgilendirmeleri kamuoyuna sunmayı hedeflediklerini anlattı.