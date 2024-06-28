Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanından uyarı: Kirada kaos yeniden başlıyor

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Gayrimenkul ve Yatırım Uzmanı Hasan Ceran, kirada yüzde 25 sınırının 1 Temmuz’dan itibaren kaldırılmasına yönelik “Kaos yeniden başlıyor” uyarısında bulundu. Yazılı açıklama yapan Ceran, işyerleri için durumun değişmeyeceğini ancak konutlarda yaşanan kaos durumunun uzun süre devam edecek gibi göründüğünü bildirdi. Yeni dönemde artış döneminde enflasyona göre artış yapılması durumunda kalınacağını dile getiren Ceran,;

“Ancak ortada birtakım çözülemeyen durumlar çıkabiliyor; örneğin ev sahibi son iki yıldır kira arışında yüzde 25 oranını geçmediyse 10 bin liraya kiraya verdiği ve bugün yaklaşık 15 bin olan miktarı enflasyon oranının yüzde 65 açıklandığını farz edersek 25 bin TL civarında bir rakama çıkaracak” dedi.

Hukuki süreçler devreye girecek

Ev sahiplerinin benzer konutların kiralarının çok daha yüksek oluşunu gösterip bu rakamı düşük bulurken kiracı tarafında ise bir anda yüksek bir artış olarak görüleceğini kaydeden Hasan Ceran, “Uyuşmazlıklar artarken hukuki süreçler devreye girecek. Burada da hem ev sahiplerinin hem de kiracıların hukuki haklarını bilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Kira uyarlama ya da kira tespit davası açılabilir

Yaşanan ve yaşanacak olan bu karmaşa içerisinde arabulucu, uzlaştırıcı gibi çözüm yolları ile sonuca gidilemediği takdirde kira uyarlama davası ya da kira tespit davalarının açılabileceğini kaydeden Ceran şu değerlendirmede bulundu:

“Yeni düzenleme ile 5 yılını doldurmayan kiracılar için yaşanan anlaşmazlıklarda kira tespit davası değil, kira uyarlama davası yoluna gidebilir. Sözleşme yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen olağanüstü bir durum yaşanması halinde uyarlama davasına gidilebiliyor. Enflasyon, salgın hastalık, döviz kuru, deprem gibi durumlar buna dahildir. Bununla birlikte, kira kontratının 5 yılı doldurması halinde, yapılan artışı az bulan mülk sahibi ya da artışı yüksek bulan kiracı da kira tespit davası açabilir.

TÜFE oranının üzerinde bir zam söz konusu olduğunda haksız kira artış durumu nedeniyle sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre istihkak davası açılabilir, ev sahibinin TÜFE oranında zam yapması ve kiracının ödeme yapmaması durumunda ise kiracının tahliyesi talep edilebileceği gibi icra yoluna da gidilebilir. Böyle bir durumda da borçluya alacak ve tahliye talepli ödeme emri gönderilir, kiracının 7 gün içinde itirazda bulunmaması halinde ve 30 gün içinde borcunu ödememesi durumunda icra müdürlüğü kanalı ile tahliyeye gidilir.”