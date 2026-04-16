Gayrimenkulde endeksler arası makas: Satış fiyatları ve kira getirisi yer mi değiştiriyor?

Fiyatlardaki yukarı yönlü nominal seyir devam etse de artış hızının diğer piyasa rasyolarının altında kalması, gayrimenkul dünyasında birim maliyetlerin ve yatırım geri dönüş sürelerinin yeniden tanımlandığı bir süreci beraberinde getiriyor.

Konut fiyat endeksi verileri ve büyükşehirlerdeki birim maliyet analizi

Konut Fiyat Endeksi (KFE) mart ayı itibarıyla bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 219,7 seviyesine yükseldi ve piyasadaki fiyatlama eğiliminin yukarı yönlü ivmesini koruduğunu teyit etti. Ancak bu yükselişin hızı incelendiğinde, mülk değerlerinin nominal düzeyde yükseliş eğilimini sürdürdüğü görülse de yıllık bazda hesaplanan rakamlar gayrimenkulün diğer yatırım araçları ve temel fiyat endeksleri karşısında teknik bir düzeltme sürecine girdiğini ortaya koyuyor. Üç büyükşehir özelinde gerçekleşen hareketlilikte İstanbul metrekare birim fiyatının yaklaşık 58.900 TL bandına yerleşmesi maliyet baskısının ulaştığı boyutu özetlerken, Ankara’da yüzde 2,5 ve İzmir’de yüzde 2,8 oranında seyreden aylık artışlar mülk değerlerindeki direncin sürdüğüne işaret ediyor. Türkiye genelinde ortalama metrekare birim fiyatının 43.700 TL seviyelerine ulaşmış olması inşaat maliyet endekslerindeki yukarı yönlü katılığı yansıtmakla birlikte, mevcut finansman maliyetleri arasındaki güncel denge fiyatların reel anlamda bir dengelenme sürecine girdiğini açıkça kanıtlıyor.

Kira ve satış fiyatları arasındaki makas mı açılıyor?

Gayrimenkul piyasasının bugünkü dinamiklerini anlamlandırmak için konut satış fiyatları ile kira endeksleri arasındaki korelasyonu çok daha yakından incelemek gerekiyor çünkü bu iki veri seti arasındaki rasyo yatırım kararlarını ve geri dönüş sürelerini doğrudan etkiliyor. Resmi veriler ışığında hazırlanan Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerinin mart ayı itibarıyla yıllık bazda yüzde 34,4 oranında bir artış sergilemesi, kiralardaki yükseliş hızının konut satış fiyatlarını yaklaşık 8 puan farkla geride bıraktığını tescilliyor. Satış fiyatlarındaki yıllık yüzde 26,4’lük artışın kira ivmesinin altında kalması konutun amortisman sürelerini teknik olarak kısaltsa da yatırımcıların artık değer artışından ziyade kira getirisine odaklandığı bir dönemin kapılarını aralıyor. Bu durum piyasada mülk sahipliğinden ziyade kiralanabilir stok üzerindeki talebi artırırken satış piyasasının mevcut yüksek faiz ortamında daha temkinli ve seçici bir seyir izlemesine neden olan temel faktörlerin başında geliyor.

Piyasa dengeleri ve gelecek projeksiyonu

Mevcut makroekonomik veriler ışığında konutun diğer yatırım enstrümanlarına karşı nasıl bir direnç sergileyeceği sorusu önümüzdeki dönemin en kritik tartışma başlığı olmaya devam edecek gibi görünüyor. Yüksek borçlanma maliyetleri ve kredi hacmindeki seçici sıkılaşma adımları talep tarafında belirgin bir fren etkisi yaratırken arz tarafındaki maliyet artışları fiyatların nominal düzeyde geri çekilmesinin önüne set çekiyor. Önümüzdeki süreçte konut fiyatlarındaki bu dengelenme eğiliminin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceği ise büyük ölçüde finansmana erişim koşullarına ve hanehalkı harcanabilir gelirindeki değişimlere bağlı olarak şekillenecek. Bu karmaşık denklem içerisinde mülk sahipleri ve potansiyel alıcılar için en belirleyici veri başlığı, fiyat artış hızının diğer piyasa göstergeleriyle olan rekabetinde ne zaman yeni bir istikrara kavuşacağı olacaktır.