Gayrimenkulde Türk yatırımcıların tercihi Londra

Türk yatırımcılar, çocuklarının eğitimi ve güvenli sermaye artışı için Londra’yı tercih ediyor, prestijli üniversiteler ve yüksek kira getiri fırsatları şehre ilgiyi artırıyor. Son beş yılda Türk alıcıların büyük bölümü çocuklarının üniversite eğitimi için konut edinmeyi tercih ederken, son zamanlarda ise gayrimenkul alımında da Türklerin yüzde 70’inin yatırım amacıyla tercih ettiği belirtiliyor. Londra gayrimenkul pazarının en büyük konut geliştiricisi Barratt London, İstanbul’da düzenlediği toplantıda yatırımcılarıyla buluştu. Toplantıda konuşan Barratt London Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Stuart Leslie, güvenli ve huzurlu bir yaşamın yanı sıra yatırımcıların yatırımlarından karşılık bulmalarına önem verdiklerini belirtti.

Londra’da yeni projeler sınırlı sayıda

Barratt London Uluslararası Satış ve Pazarlama Direktörü Stuart Leslie, toplantılarına gösterilen yoğun ilgiyi şöyle aktardı: “İstanbul’da düzenlediğimiz toplantımıza çok sayıda katılım oldu. Fiyatlarımıza çok büyük bir ilgi var. Türkiye’deki alıcılar için lüks emlak da alternatif bir seçenek, bu segmente de ciddi bir talep görüyoruz. Hayes Village projemiz bunun en güzel örneklerinden biri. Eski bir çikolata fabrikasının bulunduğu bu alanı dönüştürüyoruz. Bölgede 1500 konut inşa edilecek ve stüdyo dairelerde giriş fiyatı 325 bin sterlinden başlıyor. Ancak görüyoruz ki, daha düşük değerli konutlara olan ilgi şu anda çok daha yüksek.” Leslie, Londra’daki yeni projelerin sınırlı olacağına dikkat çekerek şunları ekledi: “Önümüzdeki üç yıl içinde Londra’da yalnızca 2 bin yeni konut yapılması öngörülüyor. Biz ise Barratt London olarak sadece bir yılda 1500 yeni konutluk proje hazırlığındayız. Bu da piyasadaki güçlü konumumuzu gösteriyor.”

Eğitim avantajı Türk yatırımcıları çekiyor

Stuart Leslie ayrıca şirketin uzmanlığını ve projelerinin cazibesini vurguladı: “Barratt Redrow olarak bugüne kadar 650 binden fazla konut teslim ettik. Yeni projelerimizden biri olan The Lanes, güzel bir parkın yanında bulunan 3. Bölge'de bir yenileme projesi. Şimdiye kadar, oradaki tüm konutlar yalnızca Türk yatırımcılar tarafından satın alındı. Türkiye'den gelen alıcılar için en önemli avantajlardan biri eğitim; üniversitelere yakınlık projelerimizi daha cazip hale getiriyor ve talebi artırıyor. Royal Gateway projemizde de Türk yatırımcılardan yoğun ilgi görüyoruz.”