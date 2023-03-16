İlk Evim Projesi'nde İstanbul'da kuraları bugün çekiliyor

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından İlk Evim Projesinin kura çekimlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, TOKİ'nin projeye ilişkin duyurusuna yer veren Kurum, "Daha dirençli bir İstanbul için, ilave nüfus getirmeden, mevcut yapıları güçlendirecek, kentsel dönüşüme girmemiş riskli bina bırakmayacak, sosyal konutlarımızla sağlıklı ve güvenli yapı stokunu artıracağız. TOKİ ile İlk Evim Projemiz kapsamında bugün 50 bin konutumuzun kurasını çekmeye başlıyoruz. İstanbullulara, İstanbul'umuza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İlk Evim Projesi kura çekim töreni, TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı izlenebilecek.