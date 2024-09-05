İngiltere konut sektörü, iki yılın en hızlı büyüme oranına ulaştı

Konut inşasında devam eden toparlanma, ağustos ayında İngiltere inşaat sektöründe daha fazla büyümeye yardımcı oldu, ancak genişleme oranı bir önceki aya göre biraz azaldı.

En son açıklanan S&P Global inşaat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında 53,6 değerini alarak temmuz ayındaki 55,3 değerinden geriledi.

İngiltere inşaat sektörü 2024 yılına zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra köşeyi dönmüş görünüyor

Yine de inşaat PMI analistler tarafından tahmin edilen 54.5 değerinin altında kaldı.

S&P Global Market Intelligence ekonomi direktörü Tim Moore şunları söyledi:

“Birleşik Krallık inşaat sektörü 2024'e zor bir başlangıç yaptıktan sonra köşeyi dönmüş gibi görünüyor; ağustos ayındaki en önemli gelişme konut inşaatı segmentindeki yenilenen canlılık oldu. Birleşik Krallık ekonomisindeki iyileşme siparişlerin artmasını sağladığından ticari inşaat sektörü inşaat sektörünün en iyi performans gösteren kısmı oldu, ancak seçim sonrası talepte yaşanan sıçrama ağustos ayında bir miktar azaldı.”