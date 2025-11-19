İngiltere'de konut fiyatlarında artış yavaşladı

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere’de konut fiyatları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 yükseldi. Bu oran, mayıs ayından bu yana görülen en düşük yıllık artış oldu ve ağustosta yukarı yönlü revize edilen yüzde 3,1’lik artışın altında kaldı.

Özel sektör kiraları ise ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,0 arttı. Bu oran, eylüldeki yüzde 5,5’lik yıllık artıştan düşük gerçekleşti ve Ağustos 2022’den bu yana görülen en zayıf kira artışı oldu.