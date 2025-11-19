  1. Ekonomim
  2. Emlak
  3. İngiltere'de konut fiyatlarında artış yavaşladı
Takip Et

İngiltere'de konut fiyatlarında artış yavaşladı

İngiltere'de konut fiyatları mayıstan bu yana görülen en düşük yıllık artışı gösterdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere'de konut fiyatlarında artış yavaşladı
Takip Et

Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, İngiltere’de konut fiyatları eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 yükseldi. Bu oran, mayıs ayından bu yana görülen en düşük yıllık artış oldu ve ağustosta yukarı yönlü revize edilen yüzde 3,1’lik artışın altında kaldı.

Özel sektör kiraları ise ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,0 arttı. Bu oran, eylüldeki yüzde 5,5’lik yıllık artıştan düşük gerçekleşti ve Ağustos 2022’den bu yana görülen en zayıf kira artışı oldu.

Emlak
Konut satışlarında dikkat çeken detay: Fark açılıyor!
FARK AÇILIYOR
Konut talebi gücünü koruyor: Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Satışlar arttı, fiyatlarda reel düşüş sürüyor
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş hızlandı
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş hızlandı
Çin'de emlak krizi alarm veriyor
Çin'de emlak krizi alarm veriyor
Samsun’da konut satışlarında 12 yılın rekoru kırıldı
Samsun’da konut satışlarında 12 yılın rekoru kırıldı
Kiracıların yüzde 70’i zamdan etkilendi, üç kişiden biri “önce uygun fiyat” diyor
Kiracıların yüzde 70’i zamdan etkilendi, üç kişiden biri “önce uygun fiyat” diyor