İngiltere’de konut fiyatlarında yatay seyir

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) tarafından hazırlanan bir rapora göre, İngiltere'de konut fiyatları mart ayında genel olarak yatay seyretti.

RICS Baş Ekonomisti Simon Rubinsohn, tarifenin piyasa üzerindeki etkisinin, ekonominin ortaya çıkan ticaret savaşından nasıl etkilendiğine ve İngiltere Merkez Bankası'nın değişen ortama vereceği tepkiye bağlı olacağını söyledi.

Konut fiyatları duyarlılığına gelince, anketin manşet göstergesi mart ayında net yüzde 2'nin üzerinde bir artış göstererek, ocak ve şubat aylarındaki sırasıyla yüzde 20 ve yüzde 11'in üzerindeki değerlerden geriledi. RICS, Birleşik Krallık'ın büyük bir bölümünde durum böyle olsa da İskoçya ve Kuzey İrlanda'nın aşağı yönlü fiyat baskılarına karşı daha dirençli göründüğünü belirtti.

Rapora göre, mart ayı sonuçları, küresel ve yerel makroekonomik endişelerin duyarlılık üzerinde daha ağır basmaya başlamasıyla satış piyasası koşullarında daha da kötüleşmeye işaret ediyor. Buna paralel olarak anket, 12 aylık beklentilerin şimdilik hafif olumlu olmasına rağmen katılımcıların yakın vadeli satış görünümü konusunda giderek daha temkinli hale geldiğini belirtiyor.

RICS, mart ayındaki anlaşmalı satışların yüzde 16 azaldığını ve şubat ayında görülen yüzde 13'lük düşüşe kıyasla daha yüksek bir kötüleşmeyi temsil ettiğini, yeni alıcı talebinin bir önceki ay genelindeki yüzde 16'lık düşüşe kıyasla yüzde 32 azaldığını ve böylece Eylül 2023'ten bu yana en zayıf talep duyarlılığına işaret ettiğini söyledi.

İleriye dönük olarak, üç aylık satış beklentileri yakın vadede faaliyetlerde daha fazla düşüşe işaret etse de anket katılımcılarının yüzde 11'inden fazlası satış hacimlerinin artmasını beklediğinden, ileriye dönük görünüm o kadar kötümser değil.