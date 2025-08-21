İnşaat devinin iflas davası başlıyor! Tarih belli oldu

11 Haziran'da konkordato için 3 ay geçici mühlet verilen Yeşil GYO aleyhine Murat Eren tarafından açılan iflas davasına ilişkin tarih açıklandı.

Geçici mühlet kararı 11 Haziran’da verilmişti

Yeşil GYO, 11 Haziran 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla konkordato talebinde bulunduğunu duyurmuştu. Şirkete, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından üç aylık geçici mühlet verilmiş, ayrıca konkordato komiseri atanmıştı.

Duruşma 8 Ekim’de yapılacak

Şirket hakkında Murat Eren tarafından açılan iflas davasının duruşma tarihi mahkeme tarafından belirlendi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından yapılan duyuruya göre, iflas davası 8 Ekim 2025 tarihinde saat 14.45’te görülecek. Dava süreci, şirketin konkordato başvurusuyla birlikte yürütülüyor.

CNBC-e'nin aktardığı bilgilere göre ilanda şu ifadeler yer aldı:

"Davacı MURAT EREN tarafından davalı YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;

Açılan bu davanın yargılaması 08/10/2025 günü saat 14:45'a bırakılmıştır. İ.İ.K.'nun 166 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren iki hafta içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 18.08.2025

Duruşma günü : 08/10/2025 Saat : 14:45

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Duruşma Salonu."