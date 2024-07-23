İnşaatta daralmanın sürmesi bekleniyor

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki durum ve beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2024 Haziran Ayı Raporu’nu açıkladı.

Faaliyet Endeksi’nin haziran ayında 2019 yılındaki tarihi dip seviyesine gerilediğini gösteren rapor, haziran ayında tüm endekslerin geçen yılın aynı ayına göre azaldığını ve en fazla daralmanın Faaliyet Endeksi’nde yaşandığını ortaya koydu.

2019'daki tarihi dip sonrası en ciddi daralma

Hazır Beton Endeksi 2024 Haziran Ayı Raporu’na göre, Faaliyet Endeksi haziran ayında 2019 yılındaki tarihi dip seviyesine geriledi. Faaliyette, son dönemdeki en ciddi daralma görüldüğü belirtilen raporda, tablo şu şekilde oluştu:

“Beklenti ve Güven Endeksleri de gerilmiş olmasına rağmen faaliyette görülen düşüşe kıyasla gerileme daha sınırlı olmuştur. Her 3 endeksteki gerileme sonrasında Hazır Beton Endeksi de düşüş göstermiştir.

Geride bıraktığımız haziran ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalmış durumdadır. En fazla daralma Faaliyet Endeksi’nde görülmektedir. Beklenti ve Güven Endeksleri de geçen yıla kıyasla gerilemiş durumdadır. Her ne kadar bu gerilemeler faaliyetteki kadar olmasa da yine de yüksek durumdadır. Tüm endekslerdeki gerileme birleşik Beton Endeksi’ni de aşağı çekmiştir.”

“İnşaatta daralma sürecek”

Raporun sonuçlarını değerlendiren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, “Faaliyette son dönemdeki en ciddi daralma yaşanmış ve haziran ayında Faaliyet Endeksi, 2019 yılındaki tarihi dip seviyesine gerilemiştir. Haziran ayında tüm endeksler geçen yılın aynı ayına göre azalırken, en fazla daralma Faaliyet Endeksi’nde görülmüştür.” dedi.

Işık, “Faaliyet Endeksi’nin son 60 ayın en düşük seviyesine gelmesi, inşaat sektöründeki gerilemenin boyutuna dikkat çekmektedir. Haziran ayında başlayan bu düşüşün devam edeceği öngörülmektedir. Zira, Beklenti ve Güven Endeksleri de oldukça düşük kalmıştır. Yılın geri kalan kısmında faiz oranlarında bir geri çekilme gerçekleşmediği sürece inşaat sektöründe daralmanın devam etmesi beklenmektedir” dedi.