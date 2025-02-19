İPA Başkanı Gökce konut kampanyası için "dar ve orta gelirlilere değil" dedi!

Emlak Konut’un orta gelirlilere yönelik Türkiye çapında 25 projede toplam 4 bin 500 konut için başlattığı “Kazançlı Yatırım Kampanyası” gündem oldu.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, kampanyanın dar ve orta gelirli vatandaşları göz ardı ettiğini belirterek, sosyal medya hesabında eleştirilerde bulundu.

Gökce, TOKİ iştiraki olan Emlak Konut’un öncelikli hedefinin sosyal konut üretmek olması gerektiğini ancak mevcut kampanyanın yüksek gelir gruplarına hitap ettiğini vurguladı. “Yapılan proje ile bir kez daha kamu arazi ve sübvansiyonları ile üretilen konutlar yüksek gelir/ sermaye sahiplerine üçüncü-dördüncü konut olacak” dedi.

"Çalışanların yüzde 95’i bu kampanyadan yararlanamaz"

Gökce, kampanyadaki fiyatların ve ödeme planlarının dar gelirli vatandaşlar için erişilemez olduğunu belirterek, “Kampanya kapsamında en düşük konut bedeli 5 milyon 950 bin lira. Yeni evli bir çift ilk evlerini almak istese 1+1 ev için 1 milyon 190 bin lira peşinat ödemek, kalan 4 milyon 790 bin lirayı da kredi çekmek zorunda. 4 milyon 790 bin lira 60 ay vade ile kredi çekilse aylık ödemesi 166 bin liradan başlıyor” ifadelerini kullandı.

Bir diğer ödeme seçeneğinde ise 120 ay boyunca aylık 61 bin 698 TL taksit ödemesi gerektiğini vurgulayan Gökce, bu rakamların Türkiye’de çalışanların büyük çoğunluğu için karşılanamaz olduğunu belirtti. “Bugün Türkiye’de net asgari ücret 22 bin 104 lira. Yani yeni evli bir çiftin ödeyeceği aylık taksit asgari ücretin yaklaşık 3 katı. Bugün Türkiye’de çalışanların yüzde 95’i asgari ücretin 2 katından daha az ücret alıyor. Yani çalışanların yüzde 95’i bu kampanyadan yararlanamaz” dedi.

"Kaynaklar küçük bir zümreye transfer edilecek"

Gökce, kampanyanın temel amacının sosyal konut üretmek değil, sermaye sahiplerine yatırım fırsatı sunmak olduğunu belirterek, “Bir kez daha kamu kurumu eliyle 86 milyona ait ve halk için harcanması gereken kaynaklar/zenginlikler küçük bir zümreye transfer edilecek” dedi.

Kampanyanın toplumun büyük kesimini dışarıda bıraktığını belirten Gökce, konut politikalarının sosyal adaleti gözetmesi gerektiğini vurguladı.

Konut krizinin her geçen gün derinleştiğini belirten Gökce, kamu kaynaklarının gerçekten ihtiyaç sahipleri için kullanılması gerektiğini vurgulayarak, dar gelirli vatandaşların barınma hakkının korunması çağrısında bulundu.