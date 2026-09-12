İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan kiralık sosyal konut dönemi başlıyor: İşte başvuru şartları

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Başvurular 14 Eylül’de başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra, Türkiye’de ilk kez uygulanacak sistemle 15 bin sosyal konut kiraya verilecek.

Projenin ilk etabındaki 1071 konut için başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvurular, TOKİ’nin “Konut / İşyeri Başvuru” hizmeti üzerinden gerçekleştirilecek ve vatandaşlardan herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Kiralar 10 bin TL’den başlayacak

Projede kira bedelleri aylık 10 bin TL’den başlayacak. Konutlar, bulundukları bölgelerdeki rayiç kira bedellerinin altında fiyatlarla kiraya verilecek.

İlk etapta kiralanacak 1071 konutun teslimlerinin ise ekim ayında yapılması planlanıyor.

1071 konut 4 farklı bölgede

İlk etapta İstanbul’un farklı ilçelerinde toplam 1071 konut kiraya verilecek.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

İstanbul sınırları içinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeyle sınırlı olmaksızın proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuru yapabilecek. İstanbul dışında ikamet edenlerin başvuruları ise kabul edilmeyecek.

Genç evlilere 1+1 ve 2+1 seçenekleri

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçenekleri bulunacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konut tahsis edilirken, iki veya daha fazla çocuğu bulunan ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri sunulacak.

Başvuru için hangi şartlar aranıyor?

Projeye başvurmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olması gerekiyor. Ayrıca en az bir yıldır kesintisiz olarak İstanbul’da ikamet etme şartı bulunuyor.

Başvuru sahiplerinin Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması ve daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması gerekiyor.

Bunun yanında aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması şartı aranıyor.

Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar ile üzerinde konut tapusu bulunanlar projeye başvuramayacak.

Sosyal Konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunan vatandaşların da başvuruları kabul edilmeyecek.

Kira 12 ay boyunca artırılmayacak

Projede önemli bir avantaj da kira artışı konusunda sağlanacak. Konutun teslim tarihinden itibaren 12 ay boyunca kira bedeline zam yapılmayacak.

Bu sürenin ardından gelen ilk ocak ayında kira bedelleri TÜFE oranında artırılacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20’sinde başlayacak.

Konutlar 3 yıl süreyle tahsis edilecek

Kiralık sosyal konutlarda tahsis süresi 3 yıl ile sınırlandırılacak ve bu süre uzatılamayacak.

Tahsis süresi içinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.

Başvuru sahipleri, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ’nin “Konut / İşyeri Başvuru” hizmetinden takip edebilecek.