İstanbul'da harabe gibi evlerden istenen kiralar pes dedirtiyor

İstanbul'da kiralık evler gündemden düşmek bilmiyor. Kiralardaki fahiş artış nedeniyle birçok kişi kendine uygun ev bulmakta zorlanıyor. Kiralardaki yükseliş nedeniyle artık kırık dökük yapılar bile kiralık olarak ilan veriliyor.

‘Uygun fiyatlı ev arıyorum, en çok 10 bin lira kira ödeyebilirim’ diyenler için sunulan seçenekler evden çok harabeye benziyor. Çoğu bodrum katında, kutu kadar penceresi olan, rutubetli, her halinden riskli olduğu belli olan bu evlerin ilan fotoğrafları ‘Burada nasıl yaşanır?’ dedirtiyor.

1+1 gecekondu 6 bin TL

Hürriyet'te yer alan haberde, söz konusu evler listelendi. Buna göre, Beyoğlu Örnektepe’de 1+1 gecekondu için aylık 6 bin TL kira isteniyor. Bakımsız bir köy evini andıran yer İstanbul’un göbeği... Soba kurulu evde ne zeminde parke, ne de mutfakta dolap var. Sobalı bir diğer seçenek Eyüp’te. İçi yıkık dökük 1+1 için 10 bin TL kira talep ediliyor.

20 metrekarelik ev 6 bin TL

Esenler’de 50 metrekarelik 1+0 ev için ‘3-4 kişi kalabilir durumda’ deniliyor, oysa burada tek kişinin dahi yaşaması zor... Aylık 8 bin TL kira istenen ev adeta eskilikten ve bakımsızlıktan dökülüyor.

İstanbul Fatih’te 20 metrekarelik ev için ‘merkezi konumda’ deniliyor. 6 bin lira kira istenen yerde tepede küçük bir pencere dışında nefes alacak alan yok. Yatak konulduğunda oda yürünemeyecek kadar da küçük.

Bir ilan da dönüşüm süreciyle gündemde olan Fikirtepe’den. 1+1 ara kat ev için 6 bin TL kira talep ediliyor. Ev dönüşüm için boşaltılan ve terk edilen bir görüntüye sahip. ‘Metrobüse yakın’ diye pazarlanan ev, ulaşıma yakın olsa da insani yaşam şartlarına oldukça uzak...

Bu örneklerden onlarca var. Elbette kimse kimseye zorla ev kiralamıyor, kiracılar gezip görüp karar veriyor. Ancak çaresizlik hali bu evlere zorunlu talep oluşturuyor...

100 metrekare evin ortalama kirası ne kadar?

Emlak ilan portalı sahibinden.com’un, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırladığı eylül ayı raporuna göre; Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı ağustos ayında yüzde 47.1’e yükseldi. Ağustos ayında ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 185.9 TL oldu. Yani 100 metrekare evin ortalama kirası 18 bin 590 liraya çıktı.

Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 46.7, Ankara’da yüzde 56 ve İzmir’de ise yüzde 62.5 olarak açıklandı. Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 244.4 TL, Ankara’da 180 TL, İzmir’de ise 218.8 TL oldu. Böylece İstanbul’da 100 metrekare evde ortalama kira 24 bin 440 TL, Ankara’da 18 bin TL, İzmir’de ise 21 bin 880 TL’ye ulaştı. Üstelik bunlar ortalama kira bedelleri. Yeni, depreme dayanıklı, iyi hayat şartları sunan yerlerde kiralar bu rakamların iki katından da fazla.