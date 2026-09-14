İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları bugün başladı: İşte başvuru şartları

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konutun yanı sıra 15 bin sosyal konut da Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiraya verilecek.

Projenin ilk etabında 1071 konut, şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Başvurular 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden yapılacak. Başvurulardan ücret alınmayacak.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölgedeki rayiç bedellerin altında kiralanacak.

İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek

İlk etapta kiraya verilecek 1071 konut, İstanbul'un farklı ilçelerinde yer alacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konut kiralanacak.

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak proje kapsamındaki istedikleri ilçe için başvuru yapabilecek. İstanbul dışında ikamet eden vatandaşların ise projeye başvuruları kabul edilmeyecek.

İlk etaptaki 1071 konutun teslimlerinin ekim ayında yapılması planlanıyor.

Genç evlilere 1+1 ve 2+1 konut imkanı

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı konut tipleri bulunacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

Başvuru şartları belli oldu

Projeye başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibinin en az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi şartı aranacak.

Başvuru sahiplerinin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutunun bulunmaması, daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olması ve aylık ortalama hanehalkı net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.

Üzerinde konut tapusu bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satanlar da projeden yararlanamayacak.

Sosyal Konut veya İlk Evim Arsa projeleri kapsamında asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunanlar da kiralık sosyal konut projesine başvuramayacak.

Başvuru sonucu e-Devlet'ten takip edilecek

Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.

İlk 12 ay kira artışı yapılmayacak

Konutların kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak.

Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış uygulanacak.

Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak.

Konutlar 3 yıl süreyle tahsis edilecek

Kiralık sosyal konutlarda tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve bu süre uzatılamayacak.

Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.