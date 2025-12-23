İstanbul’da konutun metrekare fiyatı tarihi seviyelere ulaştı

İstanbul konut piyasasında, EVA Gayrimenkul Değerleme değerlendirmelerine göre, ortalama birim fiyatlar 2024 yılı sonunda yaklaşık 44.500 TL/m² seviyesinden 2025 yıl sonu itibarıyla 60.000 TL/m² sınırına dayandı. Bu tablo, konut fiyatlarında son bir yıllık dönemde ortalama yüzde 35’e yaklaşan bir artışa işaret ettii.

EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, piyasadaki bu yükselişin tek bir ilçeye ya da segmente sıkışmadığını vurgulayarak, “Bugün İstanbul’da hareket, farklı gelir gruplarına hitap eden birkaç ana aks üzerinde yoğunlaşıyor. Alıcı daha seçici; ancak ulaşımı güçlü, doğru fiyatlanan ve yeni ya da yenilenmiş konut sunan bölgelerde işlem temposu halen yüksek” dedi.

Değer artışında Anadolu yakası öne çıkıyor

2025 yıl sonu görünümünde, fiyat artışı ve talep canlılığının en net hissedildiği bölgelerin Anadolu Yakası’nda yer aldığı görülüyor. Özellikle ikinci halka olarak tanımlanan Pendik, Tuzla, Sancaktepe ve Sultanbeyli hattı; yeni konut arzı ve gelişen ulaşım bağlantıları sayesinde geniş bir alıcı kitlesinin radarında bulunuyor. Kartal–Maltepe aksı ise hem oturum hem de yatırım amaçlı talebin kesiştiği, dengeli bir piyasa yapısı sunan bölgeler arasında yer alıyor.

Avrupa Yakası’nda ise merkez çevresinde, dönüşüm baskısı ve lokasyon avantajı olan ilçelerde hareketlilik dikkat çekiyor. Başakşehir, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Güngören hattında yeni veya yenilenmiş projelerde karar süreleri kısalırken, eski yapı stokunda alıcıların pazarlık gücünün daha belirgin hale geldiği gözlemleniyor.

Ulaşım ve deprem, talebi yeniden şekillendiriyor

Kuzey Marmara Otoyolu ve bağlantı yollarının devreye girmesiyle birlikte, İstanbul’un ulaşım haritasının önemli ölçüde güçlendiğine dikkat çeken Serkan Bal, özellikle Başakşehir ve Bahçelievler çevresinde hem konut hem de ticari gayrimenkul tarafında yatırım iştahının belirgin biçimde arttığını ifade etti. Bal, “Ulaşım kolaylığı yalnızca yeni proje alanlarını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgenin erişilebilirliğini artırarak talebi de doğrudan destekliyor” diye konuştu.

Öte yandan deprem risk algısının güçlenmesiyle birlikte, sahil şeridinde yaşayan bazı hanelerin daha iç kesimlere ve yeni yapı stokunun yoğun olduğu bölgelere yöneldiği görülüyor. Bu eğilim, söz konusu akslarda yer değiştirme kaynaklı ek bir talep oluşturuyor.

İstanbul iki uca doğru genişliyor

İstanbul’un mekânsal büyümesi, konut tercihlerini de etkiliyor. Anadolu Yakası’nda Tuzla yönüne, Avrupa Yakası’nda ise Silivri istikametine uzanan hatlarda yatırım amaçlı talebin arttığı görülüyor. Daha geniş arsa arzı, yeni konut üretimi ve gelişen ulaşım bağlantıları sayesinde bu bölgeler, merkezi ilçelere kıyasla daha erişilebilir fiyatlar sunuyor. Bu durum, orta vadeli değerlenme beklentisini canlı tutan temel faktörler arasında yer alıyor.

Üst segmentte metrekareler 140 bin TL’yi aşıyor

İstanbul’un en yüksek birim değerlerine sahip ilçelerinde ise sınırlı arz ve güçlü lokasyon primi fiyatları yukarıda tutmaya devam ediyor. Kadıköy ve Beşiktaş’ta ortalama metrekare fiyatları 140.000–145.000 TL bandına ulaşırken, Sarıyer’de bu seviye yaklaşık 134.500 TL/m² düzeyinde seyrediyor. Bu ilçelerde merkezi konum, sahil ve boğaz etkisi, sosyal donatı kalitesi ve prestij algısı fiyat seviyesinin ana belirleyicileri olarak öne çıkıyor. Serkan Bal’a göre, üst segmentte de alıcı seçici davranıyor; ancak doğru lokasyon ve piyasa dengesine uygun fiyatlanan konutlarda satışlar görece hızlı gerçekleşiyor.

Buna karşılık Esenyurt, Güngören ve Sultangazi gibi ilçelerde birim değerler İstanbul ortalamasının altında kalıyor. Bu bölgelerde fiyatın talebi belirlediği, metrekare bazında daha erişilebilir konutların ağırlıkta olduğu bir piyasa yapısı hâkim. Sultangazi ve Güngören’de ortalama birim fiyatlar 35.000 TL/m² bandında seyrederken, Esenyurt’ta bu rakam yaklaşık 28.500 TL/m² seviyesinde bulunuyor.

Bazı merkez ilçelerde artış hızı yavaşladı

Beyoğlu, Beykoz ve Şişli gibi metrekare fiyatlarının zaten yüksek olduğu ilçelerde ise artış oranlarının İstanbul ortalamasının gerisinde kaldığı görülüyor. Serkan Bal, bu durumu “Fiyatların belirli bir eşiğe ulaşması, yeni alıcı girişini sınırlıyor. Bu nedenle bu ilçelerde talep daha durağan bir yapıya evriliyor” sözleriyle değerlendirdi.

Yeni dönemde talep dengeli ve erişilebilir akslara kayıyor

Genel tabloya bakıldığında, İstanbul konut piyasasında hareketliliğin ağırlık merkezinin erişilebilir bütçe bandında yüksek sirkülasyon üreten ilçeler ile ulaşım ve dönüşüm etkisiyle ürün kalitesi artan akslara kaydığı görülüyor. Önümüzdeki dönemde Çekmeköy–Ümraniye hattı, Sancaktepe–Sultanbeyli–Pendik–Tuzla aksı, Zeytinburnu–Kağıthane–Eyüpsultan çevresi ile Bahçelievler–Başakşehir hattının hareketlenmesi beklenirken; Tuzla ve Silivri, İstanbul’un genişleme eğilimiyle birlikte yatırımcıların ilk aklına gelen uç bölgeler olmaya devam ediyor.