İstanbul’da ne kadar boş konut var?

Türkiye’de pandemiyle başlayan ve enflasyonla güçlenen ev fiyatları ve kiralardaki yüksek artışla birlikte sıklıkla gündeme gelen “boş konut sayısı” hesaplandı.

Gayrimenkul iktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, elektrik abonelik verilerinden hareketle İstanbul’daki boş konut sayısına ilişkin bir hesaplama paylaştı. Büyükduman’ın aktardığına göre, CK Enerji’nin “Gayrimenkulün Enerjisi” raporu, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki konut piyasasına ilişkin önemli veriler içeriyor. Rapora göre, bölgede 4 milyon 21 bin meskende elektrik aboneliği bulunuyor.

Raporda yer alan doluluk oranı, aktif tüketim noktalarındaki abone sayısının sayaç sayısına oranı olarak hesaplanıyor. Bu oran 100’den çıkarıldığında ise elektrik sayacı bulunan ancak aktif aboneliği olmayan meskenlerin oranı, yani boşluk oranı elde ediliyor.

Bu veriler üzerinden yapılan hesaplamaya göre, İstanbul Avrupa Yakası’nda boşluk oranı yüzde 2 ile yüzde 10 arasında değişirken ortalama yüzde 3,7 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Avrupa Yakası’nda elektrik sayacı olmasına rağmen aktif aboneliği bulunmayan yaklaşık 150 bin mesken olduğu tahmin ediliyor.

Benzer bir oranın Anadolu Yakası için de geçerli olduğu varsayıldığında, burada da yaklaşık 75 bin konutun aktif elektrik tüketiminde olmadığı hesaplanıyor.

Bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, İstanbul genelinde elektrik aboneliği verilerine göre boş konut sayısının yaklaşık 225 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bu hesaplama, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen 750 bin ila 1,5 milyon boş konut bulunduğu yönündeki iddiaların oldukça altında bir seviyeye işaret ederken, Büyükduman’a göre elektrik aboneliği verileri, konut piyasasındaki boş konut tartışmalarına veri temelli yeni bir bakış açısı sunuyor.

Ayrıca ilçelerdeki boş konut oranı da Büyükduman’ın hesaplamasına göre şu şekilde oluyor: