İzmir'de konut satışları yüzde 18,8 düştü

Ülke genelinde konut satışları Temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında azalarak 123 bin 603 oldu. Konut satışında ilk sırayı 22 bin 594 satışla İstanbul alırken, İstanbul’u 9 bin 640 ile Ankara ve 6 bin 547 ile İzmir izledi. En az satış yapılan iller ise sırasıyla 61 konutla Hakkâri, 75 konutla Ardahan ve 102 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İzmir’de bin 934 konut ilk defa satıldı

İzmir’de ilk defa satılan konut sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 oranında azalarak bin 934’e düştü. Toplam konut satışları içinde ilk satışların payı yüzde 29,5 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışları ise yüzde 18,7 oranında azalarak 4 bin 613 oldu. Kentteki toplam konut satışlarının yüzde 70,5'ini ikinci el satışlar oluşturdu.

İpotekli satışlarda artış

İzmir'de ipotekli konut satışları, genel düşüş eğiliminin aksine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 oranında artarak bin 305'e yükseldi. Temmuz ayında satılan konutların yüzde 19,9’u ipotekli olarak el değiştirdi.

Yabancılara satış yüzde 25 azaldı

İzmir’de Temmuz ayında yabancılara yapılan konut satışı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,0 azalarak 27’de kaldı.

Türkiye genelinde ise yabancılara yapılan satışlar Temmuz ayında yüzde 1,9 artış göstererek 2 bin 120’ye ulaştı. Yabancı satışlarının toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ise yabancılara konut satışı yüzde 7,3 azalarak 11 bin 203 olarak gerçekleşti. Ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 394 ile Rusya Federasyonu, 189 ile İran ve 145 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Konut satışlarında Menemen ilk sırada

İzmir'de 2026 yılı Temmuz ayında en fazla konut satışı Menemen’de gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Menemen’de bin 35 konut satılırken Menemen’i 658 konut satışı ile Buca, 598 konut satışı ile Torbalı, 498 konut satışı ile Karşıyaka, 372 konut satışı ile Karabağlar, 337 konut satışı ile Çiğli, 330 konut satışı ile Bornova, 311 konut satışı ile Konak ve 251 konut satışı ile Bayraklı takip etti.

İzmir'de iş yeri satışları yüzde 17,9 oranında azaldı

İzmir’de iş yeri satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 oranında azalarak 743 oldu.

Türkiye genelinde iş yeri satış sayısı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 oranında azalarak 16 bin 733 oldu.