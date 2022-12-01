Karaman ve Bolu TOKİ kura sonuçları belli oluyor

TOKİ sosyal konut projesi için çok sayıda vatandaş başvuruda bulunurken, 1-7 Aralık tarihleri başvurusunu yapan vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyordu. Kura çekimleri kapsamında 1 Aralık'ta Karaman ve Bolu TOKİ kura sonuçları açıklanacak ve konut "İlk Evim Projesi" kapsamında konut sahibi olacak vatandaşlar belirlenecek.

TOKİ kura sonuçları ile Bolu'da 902, Karaman'da ise 751 konutun sahibi belli olacak. 1 Aralık'ta yapılacak çekilişle Karaman ve Bolu'da konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar belirlenirken, 2-3 Aralık'ta Düzce'de 1100 konut, 2-7 Aralık'ta Konya'da 7 bin 655 konut, 4-5 Aralık'ta Zonguldak'ta 1650 konut, 6 Aralık'ta Bartın'da 850 konut, 7 Aralık'ta ise Karabük'te 899 konut sahibini bulacak.

TOKİ kura sonuçları nasıl izlenir?

Karaman ve Bolu TOKİ kura sonuçlarını canlı izlemek isteyenler www.toki.tv adresinden veya TOKİ'nin resmi YouTube kanalından izlenebilecek.