Kars’ta, şubatta 305 konut satıldı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları düşüş eğilimi gösterirken, Kars’ta gerçekleşen 305 konut satışı bölgedeki konut talebinin sürdüğünü ortaya koydu. Uzmanlar, Kars’ta konut satışlarını etkileyen faktörler arasında mevsim şartları, yatırımcı ilgisi ve ekonomik gelişmelerin önemli rol oynadığını belirtiyor.

"Önümüzdeki aylarda konut piyasasında daha fazla hareketlilik yaşanabilir"

Özellikle son yıllarda kentsel dönüşüm projeleri ve altyapı çalışmalarının artmasıyla Kars’ta konut piyasasında hareketliliğin devam ettiği görülüyor. Şubat ayında gerçekleşen satışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan emlak sektörü temsilcileri, önümüzdeki aylarda konut piyasasında daha fazla hareketlilik yaşanabileceğini ifade etti.

Emlakçılar, konut almayı düşünen vatandaşların piyasayı iyi analiz etmeleri gerektiğini vurgularken, Kars’ta konut fiyatlarının arz-talep dengesine bağlı olarak değişim gösterebileceğini belirtti.

Öte yandan TUİK Kars Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerden Ağrı’da 221, Iğdır’da 120 ve Ardahan’da şubat ayında 24 konut satıldı.