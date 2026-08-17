Kendine yeten yaşam modeli Pasif Evler Türkiye'de hayata geçiyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı iklimlere ve gelir gruplarına uyarlanabilecek yeni bir yerleşim modeli sunan One Planet Habitat'ın projesi, akademisyenlerden mühendislere, mimarlardan beslenme uzmanlarına uzanan bir ekiple yürütülen 6 yılı aşkın AR-GE çalışmasıyla geliştirildi. Proje, tamamen kendi kendine yeten yapısıyla dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) yayımladığı Binalar ve İnşaat Küresel Durum Raporu, bina ve inşaat sektörünün küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 37'sinden sorumlu olduğunu ortaya koydu.

One Planet Habitat'ın yapıları, Pasif Ev standardındaki yalıtım kabuğu, yerinde üretilecek güneş enerjisi ve yerleşkede dikilecek ağaçlarla yerleşkenin karbon ayak izini azaltmak üzere tasarlandı.

- Yapay zeka destekli altyapı kurulacak

İzmir'de geliştirilen proje kapsamında konutlar, Almanya merkezli Passive House Institute tarafından geliştirilen ve dünyanın en katı enerji verimliliği ölçütlerinden biri kabul edilen Pasif Ev (Passivhaus) standardına göre inşa edilecek.

Passive House Institute'un verileri, bu standardın ısıtma ve soğutma için gereken enerjiyi, geleneksel yapılara kıyasla yüzde 90'a varan oranda azalttığını gösteriyor.

Standart, kesintisiz yalıtım, ısı köprülerinin giderilmesi, üç camlı pencereler, hava sızdırmaz kabuk ve ısı geri kazanımlı havalandırma olmak üzere 5 temel prensibe dayanıyor. Bu prensipler dolayısıyla yapı, iç sıcaklığını koruyor.

Dünya genelinde 52 binden fazla birim bu standarda göre sertifikalandırıldı. Villalarda enerji, su ve gıda döngülerini yönetecek ve kaynak kullanımını sakinlerin günlük ritmine göre ayarlayacak yapay zeka destekli bir altyapı kurulacak.

- Havalandırmada HEPA sınıflı filitreler kullanılacak

Yerleşkeye alınan hava, ameliyathanelerde kullanılan HEPA filtrelerinden geçirilecek. Villaların hava sızdırmaz kabuğu sayesinde, geleneksel evlere kıyasla 10 kat daha sessiz bir iç ortam sağlanması hedefleniyor.

Bütünleşik su yönetimi, yağmur suyunun toplanması, yer altı su kaynaklarının kontrollü kullanımı ve gri suyun arıtılarak yeniden sisteme kazandırılmasıyla yerleşkenin su ihtiyacını kendi döngüsü içinde karşılamasını amaçlıyor.

Yerleşkede gıda üretiminin merkezinde akuaponik sistemler yer alacak. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre bu sistemler, geleneksel tarıma kıyasla yüzde 90'a varan su tasarrufu sağlıyor.

Yerleşkede kurulacak akıllı seralar, meyve bahçeleri ve yürütülecek hayvancılıkla her hane için yıllık 30 çeşit sebzeden 800 kilogram, 30 çeşit meyveden 500 kilogram ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Yerleşkede ayrıca 75 kilogram balık, 75 kilogram karides ile taze yumurta, süt ürünleri ve bal üretilmesi öngörülüyor. Şirket sistemi, bir ailenin yıllık beslenme ihtiyacını hesaplayarak tasarladı.

Bitkisel üretimin tamamı pestisit kullanılmadan yapılacak. Bitkilerle balıkların aynı suyu paylaştığı akuaponik sistem, bitkisel üretimin tamamının pestisit kullanılmadan yapılmasını sağlayacak.

- Depreme karşı karbon fiber güçlendirme

Projenin inşaatını İzka İnşaat üstlenecek. İzka İnşaat, 30 yılı aşkın deneyimiyle bugüne kadar 35 binden fazla konut ve 350'den fazla projeyi tamamladı, NATO Tesis Güvenlik Belgesi'ni de aldı.

Projedeki yapılarda, havacılık mühendisliğinden esinlenen karbon fiber güçlendirme kullanılacak. Çeliğin 3 katına kadar dayanım sağlayan bu malzeme, yapıya görünmez bir zırh gibi uygulanacak.

Yerleşkede sınırlı sayıda villa yer alacak ve başvurular, projenin yaşam felsefesiyle uyumlu bir topluluk oluşturulması amacıyla tek tek değerlendirilecek. Başvurular bugün itibarıyla kabul edilmeye başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzka İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik Direktörü Payiz Yeşil, "Geleceğin lüksü daha büyük evler ya da değerli malzemeler değil. Gerçek lüks, kimseye muhtaç olmadan kendi kendinize yetebilmenizdir, enerjinizin kesilmemesi, suyunuza güvenle erişebilmeniz ve sağlıklı gıdanızı üretebilmenizdir." ifadelerini kullandı.

Projenin amacının, yerleşim sakinlerini dünyadan izole etmek olmadığını vurguyalan Yeşil, "Bir sığınak inşa etmiyoruz. Sistemler baskı altına girdiğinde bile yaşamın kesintisiz sürdüğü, krizlere dayanıklı yerleşimler kuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Nehri, toprağı ve güneşi yerleşkenin kendisine taşıyoruz"

One Planet Habitat Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kahyazade de "İnsanlık, Ay ve Mars'ta kendine yeten bir yaşam kurmanın yollarını arıyor. Biz aynı soruyu önce kendi gezegenimiz için yanıtlamak istedik. İnsanlığın geleceği başka bir gezegende başlamak zorunda değil, gelecek bugün Dünya'da inşa edilebilir. Bir çağ kapanıyor, insanlık için yeni bir çağ burada başlıyor." ifadelerini kullandı.

Şehirlerin binlerce yıl boyunca nehirlerin kıyısına, verimli toprakların ortasına kurulduğunu vurgulayan Kahyazade, "Biz nehri, toprağı ve güneşi yerleşkenin kendisine taşıyoruz. Bugün villalarla başlayan bu model, yarın kasabalara ve şehirlere ölçeklenebilir. Ve bu yolculuk, dünyada ilk kez, medeniyetlerin beşiği Türkiye'den başlıyor." değgerlendirmesini yaptı.

Kahyazade, Andrew Carnegie ve Jamsetji Tata'nın temsil ettikleri hayırseverlik anlayışından ilhamla, kurucu payına düşen gelirin tamamının bilimsel araştırmaları ve doğanın korunmasını desteklemek üzere kurulacak One Planet Habitat Vakfına aktarılacağını kaydetti.

Projeyi yalnızca bir başarı hikayesi olarak değil, gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olarak gördüklerinin altını çizen Kahyazade, geride bırakacakları en büyük mirasın binalar değil, umut olaracağını vurguladı.