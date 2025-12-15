Konut alım kararını kredi koşulları belirliyor

Gayrimenkul markalarından RAMS Türkiye, konut alım motivasyonlarını ve sektör eğilimlerini tespit etmek amacıyla “Konut Satın Alma Davranışları ve Gayrimenkul Sektörü Beklentileri” konusunda kapsamlı bir araştırma yaptırdı.

Araştırma şirketi AREDA tarafından 15 şehirde 2.000 kişiyle yapılan kapsamlı anketler, konut satın almak isteyenlerin kararlarını şekillendiren temel dinamikleri net şekilde ortaya koydu.

Faiz oranı ve taksitlerin bütçeye uygunluğu belirleyici

Konut satın alma kararında yüzde 23,2 ile konut kredisi faiz oranı ilk sırada yer alıyor. Yüzde 23,0 oranıyla aylık taksitlerin bütçeye uygunluğu yani vade imkanları da tüketicilerin ikinci en önemli kriteri olarak öne çıkıyor.

Bu sonuçlar, konut alımında uzun vadeli finansman modellerinin kritik önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Güvenlikte ilk kriter: Deprem dayanıklılık raporu

Konut satın alma sürecinde güvenlik faktörlerine ilişkin değerlendirmelerde, katılımcıların yüzde 38,9’u deprem dayanıklılık raporlarını ilk sırada dikkate aldığını belirtiyor. Güncel deprem yönetmeliklerine uygunluk yüzde 19,5, malzeme ve işçilik kalitesine güven ise yüzde 14,1 oranında öne çıkıyor.

Araştırma, yapısal güvenliğin tüketici kararlarında tartışmasız bir öncelik olduğunu gösteriyor.

Lokasyon ve yaşam kalitesi birlikte değerlendiriliyor

Gayrimenkul projelerinde lokasyonun önemli olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 44,3 oluyor. Ulaşıma yakınlık, çevresel olanaklar ve bölgenin gelişim potansiyeli tüketicilerin ilk bakışta değerlendirdiği kriterler arasında yer alıyor.

Katılımcıların yaşam kalitesi beklentileri incelendiğinde ise yüzde 26,7 ile 7/24 güvenlik hizmetleri ilk sırada öne çıkıyor. Bunu yüzde 19,5 ile ferah mimari, yüzde 15,1 ile yeşil alanlar ve peyzaj izliyor.

Sektöre güven devam ediyor

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 27’si, gayrimenkul sektörünün önümüzdeki üç yılda büyümesini bekliyor. Bu oran, tüm ekonomik değişkenlere rağmen sektöre yönelik güvenin sürdüğünü gösteriyor.