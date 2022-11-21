Konut fiyatları düşecek mi? Konut fiyatları neden yükseliyor?

"Konut fiyatları düşecek mi?" merak konusu... Açıklanan verilere göre Türkiye'de konut satışları ekim ayında yüzde 25 oranında geriledi. Satışlardaki bu gerilemeye rağmen konut fiyatlarında artış ise devam etti. Yeni konutların satışındaki gerileme yüzde 22 oranında olurken, ikinci el konut satışlarındaki gerileme ise yüzde 26,7 oldu.

Dr. H. Bader Arslan, Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi'nde bugün yayımlanan yazısında satışlarda yaşanan daralmaya dair net bir şey söylemenin mümkün olmadığını ancak ikinci el konut fiyatı artışının son aylardaki yeni konutların fiyat artışının üzerinde seyretmesinin bir rolü olabileceğini belirtti.

Arslan yazısında satışlar gerilerken, konut fiyatlarının artışının en az iki nedeni olduğunu belirtiyor.

Birincisi, inşaat maliyetleri hızla artmaya devam ediyor. Maliyetler sürekli ve şiddetle yükselirken, satış fi yatlarında gerileme görmemiz zor.

İkincisi, negatif reel faiz ve yarı-sabit kur, insanların mevduata, dövize ve altına yönelttikleri yatırımlarının gayrimenkule ve hisse senedine kaymasına neden oldu ve bu süreç devam ediyor.

Konut fiyatları düşecek mi?

Şu anda konut fiyatlarının gerileyeceğine dair bir işaret yok ancak sosyal konut projelerinin piyasaya bir hareket getireceği düşünülüyor.