Konut fiyatları martta enflasyonun altında kaldı

REIDIN verilerine göre, Mart 2026'da Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi, bir önceki aya göre nominal olarak yüzde 1,78 artış kaydederken reel bazda yüzde 0,15 geriledi.

Yıllık karşılaştırmada ise endeks nominal olarak yüzde 28,29 yükselirken, reel olarak yüzde 1,97 düştü.

Kiralar arttı

Açıklanan verilere göre Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi ise Mart 2026'da bir önceki aya kıyasla nominal olarak yüzde 2,06, reel olarak ise yüzde 0,12 artış gösterdi.

Söz konusu endeks, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 28,57 artarken, reel bazda yüzde 1,76 geriledi.