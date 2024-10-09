Konut fiyatları son iki aydır enflasyondan az artıyor

Ekonomi yavaşlarken gayrimenkul sektöründe de yavaşlama görüldüğünü söyleyen EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, “Konut fiyatlarında son iki aydır enflasyonun altında bir artış görüyoruz. Gayrimenkul fiyatlarını enflasyondan arındırdığımız zaman fiyatlar Türkiye çapında yüzde 18 geriye gitti. Ekonomi politikalarının sonuçlarını pozitif olarak gayrimenkul sektöründe görüyoruz. Ancak yeterli değil çünkü erişilebilir konuta ulaşmak hala çok zor.” dedi.

“Konut oturmak için alınmıyorsa hala avantajlı değil”

Faizlerde de son bir ay içerisinde birtakım gerilemeler olduğunu sözlerine ekleyen Yazıcı, “Mesela ağustos ayında 134 bin konut satıldı ve yüzde 10’u konut kredisi olarak kullanıldı. Daha önce yüzde 7-8 kullanılabiliyordu, dolayısıyla biraz düşüş yaşanıyor. Öte yandan piyasada peşin parayla alımlar da hala devam ediyor. Eğer konut oturmak için alınmıyorsa hala avantajlı değil. Dolayısıyla aslında gayrimenkulü bir yatırım aracı olarak değil, oturmak için bir enstrüman olarak düşünülmesi gereken bir dönemdeyiz. Fiyatlar biraz daha geriye gidecek görüşündeyim Alım için eğer yatırım yapabilecek para varsa önümüzdeki altı aylık dönem içerisinde bence gayrimenkul oturmak için iyi bir alternatif olacak. Bundan sonraki yatırım için elverişli bir döngü için de tahminim en az üç sene var. Gayrimenkul sektörü eski parlak günlerine çok kolay gelemeyecek.” şeklinde konuştu.

“Enflasyon gerilediğinde kiraları da etkileyecek”

Kiralar hakkında da bilgiler veren Yazıcı, “Kira fiyatları enflasyon biraz daha geri gittiği zaman daha iyi rakamlara gelecektir. Öte yandan hem ev sahibi hem de kiracıları bir dengede tutmak gerekiyor. Her ne kadar yasal artışlar enflasyona bağlı olarak gerçekleştirilse de mal sahipleri bununla yetinmiyor. Burada taraflar arasında denge önemli sadece kira geliri ile geçinen çocuk okutanlar var. Mesela İstanbul'da Anadolu yakasında Kadıköy’de kiralar takribi yüzde 70 arttı. Kadıköy’ü ise Kartal takip ediyor. Avrupa yakasında ise; takribi yüzde 60 artışla Silivri başı çekiyor. En az artış ise; Yüzde 12 civarı ile Anadolu yakasında Şile’de olurken, Avrupa Yakası’nda ise Küçükçekmece’de oldu.” diyerek sözlerini bitirdi.