Konut fiyatlarında gerileme sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin KFE ve Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 artarak 215,5 seviyesine yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 3,9 azaldı.

3 büyük ilde konut fiyatları şubatta aylık bazda artış kaydetti. Buna göre, İstanbul’da aylık artış yüzde 2,2, Ankara’da yüzde 1,7, İzmir’de ise yüzde 1,4 olarak gerçekleşti. Yıllık değişim oranları İstanbul’da yüzde 28, Ankara’da yüzde 29,7 ve İzmir’de yüzde 25,8 oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması'na göre bölgelerin yıllık KFE değişimleri incelendiğinde, şubat döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 31 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,7 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.

Kira endeksinde reel yükseliş yüzde 2

Şubatta geçen aya göre yüzde 1,6 artan YKKE, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2 yükseldi. YKKE, söz konusu dönemde aylık bazda İstanbul’da yüzde 2,4, Ankara’da yüzde 1,8, İzmir’de yüzde 0,7 yükseldi. Yıllık değişim oranları ise İstanbul’da yüzde 41, Ankara’da yüzde 36,1 ve İzmir’de yüzde 34,1 olarak gerçekleşti. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık YKKE değişimleri incelendiğinde, şubat ayında en yüksek yıllık artış yüzde 41 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 20 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.