Konut fiyatlarında İstanbul, Barcelona’yı solladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından İstanbul’daki konut fiyatlarıyla ilgili veriler paylaştı. Gökce’nin çözüm önerileri de vardı.

Gökce, Endeksa’dan paylaştığı verilerde, “Beykoz, Sarıyer, Beşiktaş, Kadıköy, Şile ve Bakırköy'deki ortalama satılık konut fiyatları, Barcelona'da bir bölge hariç, diğer tüm bölgelerden daha pahalı” derken, örnek olarak Bakırköy'de ortalama satılık konut fiyatını 10 milyon 300 bin olurken, Barcelona Valles Oriental bölgesinde de aynı fiyata ev almanın mümkün olduğunu belirtti.

Kiralarda İstanbul daha pahalı

Gökce’nin verilerine göre, konut kiralarında İstanbul'un birçok ilçesi Barcelona'dan daha pahalı oldu. Eyüpsultan'da ortalama konut kirası 25 bin 513 lira seviyesindeyken, Barcelona'nın Anoia, Bages ve Moianes bölgelerinde bu fiyata ev kiralamak mümkün dedi.

Dr. Buğra Gökce, paylaşımında şu verileri sıralarken, çözüm önerilerine de değindi:

İstanbul genelinde ortalama kira bedeli 22 bin 535 liraya çıkarken, 2018-2024 döneminde ortalama satılık konut bedeli yüzde 888, kira bedeli yüzde 1025 arttı.

İstanbul'daki konut ve kira bedelinin Barcelona'yı geçecek noktaya gelmesi uygulanan politikaların bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye'de konut piyasası dengesini kaybederken, vatandaşlarımız da uygun fiyatlı güvenli konut bulmakta zorlanıyor.

Çözüm önerileri

Sosyal yardımlı sosyal konut, sosyal kiralık konut, mülk sosyal konut ve halk konut tipinde çeşitli seçeneklerle sosyal konut üretimi başlamalıdır.

Sosyal konut üreten küçük, orta ve büyük üreticilere farklı vergi ve yükümlülükler getirilerek, özellikle küçük ve orta boy teşebbüslerin konut üretimi piyasasında sağlıklı bir şekilde yer alması sağlanmalıdır.

Sosyal konut üreten ve inşaat malzemesi üretimi yapan teşebbüsler desteklenerek, yerli inşaat sanayisinin rekabet gücü arttırılmalıdır.

Yabancılara vatandaşlık karşılığı konut satış uygulaması birçok dünya kentinde olduğu gibi konut piyasası dengeye oturana kadar askıya alınmalıdır.