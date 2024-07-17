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Konut fiyatlarında yakın tarihte görülmemiş "reel" düşüş dikkat çekti

TCMB'nin konut fiyatları değişimini açıkladığı endeks verileri sonrası, Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın enflasyon karşılaştırmasındaki tabloda "reel" düşüş ilgi çekti.

Haber Merkezi
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Konut fiyatlarında yakın tarihte görülmemiş "reel" düşüş dikkat çekti
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Son yıllarda en hızlı yükseliş sergileyen fiyatlara konut sektörü öncülük etmişti. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Konut Fiyat Endeksi verilerine göre mayıs ayında "reel" yani enflasyondan arındırılmış fiyatlar yüzde 14 oranında azaldı.

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Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle son yıllarda benzeri görülmemiş düşüşü gözler önüne serdi.

Konut fiyatlarında yıllık artış hızı 20 aydır aralıksız gerilemeye devam ederken, son olarak Eylül 2022’de yüzde 189,19 artış hızını yakaladıktan sonra düşüşe geçti.

Konut fiyat endeksi, şubat ayında enflasyonun gerisine düşerken, son 3 aydır “reel” olarak geriliyor.

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, X hesabından yaptığı paylaşımda grafikte gösterdiği, enflasyona karşı konut fiyatlarındaki gerilemeyi şu şekilde anlattı:

“Son bir yıldır konut fiyatlarında yakın tarihte görülmedik bir reel düşüş yaşanıyor.”

Kara’nın paylaşımında, enflasyon verisinin İTO’dan derlendiği görüldü.

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