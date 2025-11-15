Konut satışlarında dikkat çeken detay: Fark açılıyor!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konut Satış İstatistikleri verilerinde detaylar dikkat çekmeye devam ediyor.

Konut satışları Ekim 2025’te yılın zirvesine çıkarken, 2020 yılından bu yana da satışlarda yüksek seyir izleniyor. Yılın ilk 10 aylık dönemlerine bakıldığında 2025 yılı ilk 10 ayından satılan konut sayısı zirvede yer aldı.

İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları 2020 yılında satışlardaki yükseliş ve düşük faiz kampanyaları eşliğinde toplam satışlar içinde zirve yapmıştı. 2020 yılında konut satışlarında ipotekli konut satışının oranı yüzde 38,2 oldu.

2021’de sert düşüş olurken, 2024’te ise faiz artışlarının eşliğinde ipotekli konut satışlarının oranı yüzde 10,7’ye geriledi.

Sıfır konut üretimi

Konut satış durumuna göre ilk el satışlarda da büyük düşüş oldu. 2013 yılında ilk el konut satışları ile ikinci el konut satışları yarı yarıya oranlara yakın olurken, 2019 itibarıyla bu oranda ikinci el lehine fark açılmaya başladı.

2025 itibarıyla ilk el konut satış oranı en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 30,7 oranında satışlar içinde pay aldı. İkinci el konutların satışlarda payı ise yüzde 69,3’e çıktı.