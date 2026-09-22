Konut ve iş yeri borcunu peşin kapatacaklara yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor: Bugün başlıyor

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Borcunu peşin kapatana yüzde 25 indirim

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hayata geçirilen kampanya kapsamında, geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerlerinin borç bakiyesinin tamamını peşin kapatan alıcılara yüzde 25 indirim uygulanacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler, satış işlemlerini gerçekleştirdikleri bankalara başvurarak işlemlerini tamamlayabilecek. Borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak güncel borç bakiyesi de aynı tarihler arasında ilgili bankalardan öğrenilebilecek.

Borcun tamamını ödeyemeyenler de yararlanabilecek

Borcunun tamamını tek seferde kapatamayan konut ve iş yeri alıcıları için de kampanyadan kısmi olarak yararlanma imkanı bulunuyor.

Buna göre, mevcut borç bakiyesinin en az yüzde 25'i oranında peşin ödeme yapılması halinde, ödenen tutara yüzde 25 indirim uygulanacak.

TOKİ, kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanmasını bekliyor.

Kampanyanın şartları neler?

Kampanyadan yararlanabilmek için geri ödeme taksitlerinin en geç Haziran 2025 sonuna kadar başlamış olması gerekiyor.

Ayrıca başvuru tarihi itibarıyla borcun kapatılacağı aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geçmiş dönemlere ait taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartları aranıyor.

Kalan taksit sayısı 12 ay veya daha az olan konut ve iş yeri alıcıları ise kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek.

Tapusunu almak isteyenler hangi belgeleri hazırlayacak?

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde borcunu kampanya kapsamında tamamen kapatan alıcılara tapuları verilecek.

Bu kapsamda bankaya başvuracak vatandaşların, ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belge ile DASK poliçesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Borç kapatmada konut kredisi kullanılabilecek

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerini kapatmak amacıyla gayrimenkul satış sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

Ancak kampanya süresinin sona ermesinin ardından yapılacak borç kapatma veya kısmi ödemelerde yüzde 25'lik indirim uygulanmayacak.

Başvurular bugün başlayacak ve 19 Ekim'de sona erecek.