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Londra'da konut fiyatlarında hızlı büyüme

Londra'da konut fiyatları Mayıs 2023'ten bu yana görülen en hızlı büyümeyi kaydetti.

Haber Merkezi
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Londra'da konut fiyatlarında hızlı büyüme
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Londra'da konut fiyatları bir yıldan uzun bir süredir ilk kez artarak emlak piyasasının yüksek faiz oranlarının etkisinden kurtulmaya başladığının bir işareti oldu.

Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere'nin başkentindeki ortalama fiyatların haziran ayında bir yıl öncesine göre yüzde 0,6 artarak 523 bin pounda yükseldiğini ve Mayıs 2023'ten bu yana en hızlı büyümeyi kaydettiğini söyledi.

Bu artış, Londra'daki ortalama konut fiyatının son dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkmasını sağladı ve aylık bazda üst üste ikinci artış oldu. Ancak başkentteki fiyatlar hala neredeyse iki yıl önceki zirvesinin yüzde 3,5 oranında altında bulunuyor.

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